Petarda, ki je že prvi dan podžgala nemško nogometno evforijo

Ni treba veliko, da se v nogometu vse obrne na glavo. Leto in pol nazaj je Nemčija še drugič zapored izpadla v skupinskem delu svetovnega prvenstva. Bayernov Joshua Kimmich je ta dan označil za najslabšega v svoji karieri, mediji pa so nogometaše ob vrnitvi domov pričakali z besedami "sramotno" in "nedopustno". Tudi to, da je nemški nogomet na najnižji točki v svoji zgodovini, smo lahko prebrali. Danes je stanje diametralno nasprotno. V državi gostiteljici Eura na vsakem koraku veje optimizem. Člani Elfa so ga še podžgali z izjemnim uvodom proti Škotski.

Za uvod v 17. evropsko prvenstvo je v Münchnu domača reprezentanca s 5:1 razbila nemočne Škote, potem ko je vse dvome o zmagovalcu razblinila že v prvem polčasu. Dobila ga je s 3:0. "Fantastičen začetek. Prepričljiva predstava od prve do zadnje minute," je nemške reprezentante pohvalil legendarni Michael Ballack, medtem ko je še en nekdanji reprezentant Christoph Kramer dodal, da turnirja enostavno ne bi mogli začeti na boljši način. Varovanci Juliana Nagelsmanna so s prepričljivo zmago prilili olje na ogenj evforiji, ki je ob začetku Eura zajela Nemčijo. Ne samo, da se v državi po nekaterih navedbah pričakuje kar osem milijonov tujih navijačev, zaradi česar si manejo roke turistični delavci. Domača reprezentanca, vsaj tako se zdi, ima po dolgem času spet realne možnosti za preboj na vrh.

V zadnjih letih temu ni bilo tako. Nogometaši Elfa namreč kar tri zaporedna velika tekmovanja niso dobili tekme izločilnih bojev in ob tem na obeh mundialih končali že po skupinskem delu. Tudi v pripravah na Euro Nemčija dolgo ni blestela. Konec lanskega leta je na prijateljskih tekmah po remiju z Mehiko (2:2) izgubila s Turčijo (2:3) in Avstrijo (0:2). Stavnice je takrat kljub vlogi domačina niso uvrščale v ožji krog favoritov. Danes je drugače, pred Eurom so bili Nagelsmannovi varovanci četrti favoriti, po petardi v škotski mreži pa so njihove delnice še poskočile.

Florian Wirtz je debitiral na velikem tekmovanju in za prvi zadetek potreboval vsega deset minut. FOTO: AP icon-expand

Norija po vsej državi, navijaške cone pokale po šivih Klima okoli reprezentance se je začela spreminjati, ko so priložnost začeli dobivati mlajši, s preteklimi razočaranji neobremenjeni nogometaši, nam je med spremljanjem petkovega obračuna razlagal eden od navijačev v fan coni v Stuttgartu. Zbralo se jih je kar 40 tisoč. Še več jih je bilo v nekaterih drugih mestih. V Berlinu, denimo, so se vrata v največji navijaški park ob Brandenburških vratih zaprla, še preden se je tekma začela. Bojda si je tja želelo kar milijon nogometnih navdušencev. Ob izjemnemu obisku velja izpostaviti tudi dejstvo, da je – vsaj v Stuttgartu – vse delovala odlično. V nemškem slogu. Na vstop v navijaško cono smo kljub temeljitemu varnostnemu pregledu čakali le nekaj minut. Vrst za nakup hrane in pijače ni bilo.

Ne glede na rezultat – pripadnost državi in klubom je neomajna

Nemška Bundesliga, angleška Premier League in italijanska Serie A. To so edine tri lige na svetu, ki so imele v minuli sezoni boljšo povprečno obiskanost kot druga nemška liga.

A vrnimo se k bistvu tega prispevka. Nemci so eden redkih narodov, ki ima nogomet rad ne glede na rezultat. To potrjuje podatek, da je bila obiskanost tekem v tukajšnji drugi ligi v minuli sezoni večja kot v elitnem španskem in francoskem prvenstvu. Schalkejeve obračune v Bundesligi 2 je v povprečju spremljalo dobrih 60 tisoč navijačev, čeprav se je padli velikan dolgo spogledoval celo z izpadom v tretji rang. Pričakovati je bilo polne stadione in navijaške cone – ne glede na formo Elfa. Vendar vzdušje, ki je v teh ne najbolj toplih junijskih dneh preplavilo Nemčijo, odseva veliko več kot le ljubezen do nogometa. Odseva vero v svojo reprezentanco, v "svoj" način nogometa. Nemški klubi so, na primer, kot edini v evropskem vrhu v večinski lasti navijačev. Ti so se na osrednjem trgu v Stuttgartu začeli zbirati že v zgodnjem popoldnevu. S prepevanjem pesmi in v družbi raznoraznih napitkov so si krajšali čas ter gasili žejo do 21. ure, ko se je v Münchnu začel težko pričakovan obračun. Vse je potekalo v sproščenem, karnevalskem vzdušju, čeprav so se v morju nemških dresov našli tudi škotski in danski. Na slovenske še nismo naleteli.

Wirtz in Musiala spisala zgodovino in poskrbela, da "Nemčija spet verjame" "Nemčija spet verjame," nam je nekaj minut pred himnama obeh reprezentanc vzhičeno razlagal eden od navijačev. "Poglejte, Nagelsmann je prenovil ekipo, a hkrati zadržal dovolj izkušenih (Tonija Kroosa, Manuela Neuerja, Thomasa Müllerja ...). Imamo obetavne nogometaše, ki so pri nas že zvezde, v svetovnem merilu pa bodo to še postali," je dodal njegov prijatelj.

Prvič v zgodovini evropskih prvenstev sta na isti tekmi za eno ekipo zadela nogometaša, stara 21 let ali manj.