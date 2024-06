Dočakali smo ga! Težko pričakovani dan, ko bo Slovenija po 24 letih znova zaigrala na evropskem prvenstvu. V Stuttgartu, kjer se obeta rekordni obisk slovenskih navijačev, bo tekmec zvezdniška zasedba Danske. Vlogo izrazitega favorita ji priznava tudi selektor Matjaž Kek, a z jasno opombo: "Favoriti so za to, da se jih premaga."

24 let po (doslej edinem) nastopu na Euru in 14 let po zadnjem nastopu na svetovnem prvenstvu bodo danes od 18. ure naprej oči globalne nogometne javnosti zopet uprte v slovensko izbrano vrsto. Tako kot v Južni Afriki jo bo s klopi vodil Matjaž Kek, ki je na novinarsko konferenco v Stuttgartu prišel s širokim nasmeškom na obrazu. "Zdaj smo tu. Dolgo smo čakali. Ob zavedanju moči nasprotnika – to je ena od desetih najboljših reprezentanc v Evropi – razmišljamo o sebi, o svoji prezentaciji, kvaliteti, ponosu, motivu, želji. Igrišče je tisto, ki pokaže, ali si dober ali ne," je napovedal Mariborčan in dodal: "Proti super kvalitetni danski reprezentanci s top selektorjem bomo poskušali priti do pozitivnega rezultata. Način? To prepustite nam. Neizmerno me veseli 10, 12, 15 tisoč slovenskih navijačev in številna sporočila ter pozitivna energija. Lepo je v teh dneh biti nogometaš v Sloveniji."

Navijaški rekord privilegij, ne dodaten pritisk Prav na že omenjenem evropskem prvenstvu leta 2000 je padel zdajšnji navijaški rekord, ko je Slovenijo v Amsterdamu proti Španiji podpiralo deset tisoč privržencev. Danes naj bi jih bilo pet tisoč več, nekaj jih je v Stuttgart prišlo celo brez vstopnic. Če se nekateri bojijo, da bi nogometaši zaradi pompa, ki že dlje časa spremlja slovensko reprezentanco, utegnili biti v krču, je Kek nasprotnega mnenja. Naj ga ne skušajo izklopiti, naj v njem uživajo, je njegov recept. "Zakaj izklopiti zunanje dejavnike, če je to nekaj posebnega, nek privilegij? Da lahko tukaj sedim, je velik privilegij, ki sem si ga zaslužil s svojim delom in odnosom, čeprav je trajalo dve ali tri leti predolgo. To je nekaj, kar večina v naši reprezentanci ni doživela."

"Vprašali so nas, kdaj bomo končno odigrali eno veliko tekmo. In potem smo jih odigrali kar nekaj. To sem doživljal kot dozorevanje ekipe. To je najvišji možen nivo. Prepričan sem in verjamem v njih. V strokovnem štabu bomo naredili vse, da jih zapeljemo v pravo smer. Veste, včasih se tudi malo večjim asom tresejo hlače," je prepričan, da vloga papirnatega favorita na izjemno pripravljeni zelenici Stuttgart Arene ne bo igrala vloge.

Nasmejani Matjaž Kek pred tekmo z Dansko. Le želimo si lahko, da bo tako tudi po zadnjem današnjem žvižgu. FOTO: Uefa icon-expand

Danci lahko naredijo vrhunski rezultat, vendar ... Da so nogometaši iz dežele Hansa Christiana Andersena v vlogi izrazitih favoritov, ne gre izgubljati besed. Nenazadnje je njihov kader poln zvezdnikov svetovnega formata, skupna tržna vrednost Danske je za kar 274 milijonov evrov večja od Slovenije (415:141). Na zadnjem Euru so Danci prišli vse do polfinala. Kek jim tudi tokrat napoveduje možnost za odmeven rezultat, vendar ... "Vsi se strinjamo, da je Danska favorit, ampak saj veste. Favoriti so za to, da se jih premaga. Z velikim spoštovanjem do danske reprezentance. Štejem jih med tiste, ki lahko naredijo vrhunski rezultat," je optimističen Kek.

Selektorjeva dilema: koga izbrati v osrčju obrambe? Kek je znan kot trener, ki nerad spreminja začetne postave. Zato tudi tokrat v primerjavi s tekmami v kvalifikacijah ne gre pričakovati večjih sprememb. Največje vprašanje je, kdo bo ob Jaki Bijolu začel na položaju osrednjega branilca. Miha Blažič je pripravljalna obračuna izpustil zaradi težav s poškodbo, a je nato vseeno potoval v Nemčijo. V njegovi odsotnosti sta se izkazala Vanja Drkušić proti Armeniji in David Brekalo proti Bolgariji. Na sredini je bil dolgo vprašljiv Petar Stojanović. 28-letnik naj bi bil po zadnjih informacijah vendarle pripravljen na največje napore od prve minute. Pričakovana postava Slovenije: Oblak, Karničnik, Bijol, Brekalo ali Drkušić, Janža, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Šeško in Šporar.

Recept za uspeh? Tek in agresivnost

Slovenija Danske doslej še ni premagala. Na šestih obračunih je iztržila vsega en remi, in sicer lani junija v kvalifikacijah za Euro. V Stožicah je bilo 1:1, za Slovenijo je edini gol dosegel Andraž Šporar.

V svojem slogu je še enkrat več poudaril, da bo morala Slovenija predvsem teči, če bo želela parirati danskim zvezdnikom. "Ko smo agresivni, se lahko merimo z marsikom. Tudi rezultati so to pokazali. Mnogo lahko k temu dodajo motiv, želja, atmosfera. Upam, da bomo iz tega črpali pozitivno energijo. Da nam to ne bo neka utež, kar se tudi lahko zgodi. Vsi so prvič na velikem tekmovanju. Agresivnost, tek, igra v obe smeri. Prepričan sem, da imamo kvaliteto, da se zoperstavimo Eriksenu, Højlundu in drugim."

Petar Stojanović naj bi se vrnil v prvo postavo, potem ko je izpustil zadnjo pripravljalno srečanje z Bolgarijo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Od medijev oblegani Šeško enako pomemben kot ostali Tuje medije – bilo jih je kar nekaj, ne samo danskih – je zanimal predvsem Benjamin Šeško, ki je te dni v Nemčiji pod še večjim drobnogledom medijev kot sicer prvi zvezdnik generacije in kapetan Jan Oblak. Kek pa svojih varovancev ne deli glede na zvezdniški staž: "Zelo vesel sem, da imamo med 26 nogometaši tudi Šeška, ki je eden od kamenčkov v mozaiku slovenske reprezentance. Njegova pomembnost je enaka kot pomembnost Šporarja, Mlakarja in še bi lahko našteval. Tako ga jemljem od njegovega 17. leta, ko se je prvič pojavil med nami. S svojo kvaliteto, odnosom, pozitivno energijo si zasluži takšen status, kot ga ima trenutno," je pojasnil.

Naj se niz nadaljuje ... Z nastopi na evropskem prvenstvu bo mariborski strokovnjak zaokrožil desetletje delovanja na slovenski klopi. Najprej je na njej sedel med letoma 2007 in 2011 ter reprezentanco v tem času popeljal na mundial v Južno Afriko. Vrnil se je leta 2018, Euro v Nemčiji je njegovo drugo veliko tekmovanje. Povedal je, da ne ob prvem ne drugem klicu predsednika NZS ni razmišljal, ali bi ponudbo sprejel. Obenem je pohvalil svoje varovance, ki so v njegovem drugem mandatu napredovali (tudi) v komuniciranju z mediji. "To je širina, ki je v današnjem svetu prepotrebna. Vsak pravi športnik je vrhunski šele takrat, ko se zna odzvati na kritike in pohvale. Tudi sam sem imel težave s tem. Zelo me je veselil podatek, da smo se znali obnašati na in ob igrišču."

Na srečo je minilo že kar nekaj časa, odkar so se njegovi varovanci nazadnje soočili s porazom. Novembra lani jim ga je v kvalifikacijah za Euro prizadejala prav današnja tekmica, v Kobenhavnu je bilo 2:1. To je bil edini poraz Slovenije na zadnjih 12 tekmah. Niz neporaženosti, med katerim je marca v Stožicah padla tudi slovita Portugalska, trenutno traja šest tekem. V slovenskem taboru pa so odločeni, da ga danes pozno popoldan še podaljšajo ...