Finale Eura bo sodil francoski sodnik

Petintridesetletni Francois Letexier je mednarodni sodnik od leta 2017 in je v svoji karieri sodil na 65 uradnih tekmah Uefe. Na letošnjem finalnem turnirju EP je delil pravico na treh tekmah skupinskega dela, med Španijo in Gruzijo, Dansko in Srbijo ter Hrvaško in Albanijo. Četrti sodnik je bil na uvodni tekmi med Nemčijo in Škotsko v Münchnu.