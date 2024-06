Avstrijci lomili francoske bagete, bodo zlomili tudi Francoze?

Svoji prvi tekmi tega evropskega prvenstva v skupini D bosta igrali nocoj tudi Francija in Avstrija. Prvi so sicer veliki favoriti, a tudi Avstrijcev ne gre kar tako odpisati. Pod Ralfom Rangnickom delujejo odlično, tako da je nova nogometna poslastica zagotovljena. Roko na srce, začetek tekmovanja je postregel z izjemno velikim številom zadetkov, kar pomeni, da so se tudi gledalci že kar malo razvadili. Prvi igralni dan skupine je bil sicer v nedeljo, ko so Nizozemci v končnici tekme ugnali Poljake (2:1).