Francozi in Belgijci še naprej neučinkoviti *0:0

Po Nemčiji, Švici, Angliji in Španiji bo petega četrtfinalista letošnjega evropskega prvenstva v nogometu dal obračun Francije in Belgije, ki se merita v Dusseldorfu. Oboji na tem prvenstvu še niso navdušili, čerpav so se pred začetkom prvenstva nahajali v ožjem krogu favoritov. V prvem polčasu sta mreži mirovali.