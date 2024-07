Francoski mediji neizprosni: 'Ob takšnem Yamalu naš Mbappe izgleda kot starec'

Poraz francoskih nogometašev v polfinalu letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji proti španski izbrani vrsti (1:2) so z nič kaj prijaznimi napisi pospremili (upravičeno) zelo kritični francoski mediji, ki so strelca izenačujočega zadetka iz vrst Furije Lamina Yamala označili za pravega dragulja, medtem ko je med prvenstvom nemalokrat močno "pogrešani" Kylian Mbappe ob omenjenem španskem golobradem geniju izgledal kot kakšen starec.

Francozi so (vnovič) klecnili v odločilnem trenutku. Španska reprezentanca je bila boljša in se zasluženo veseli nastopa v finalu, kjer bo merila moči z zmagovalcem drugega polfinalnega obračuna med Anglijo in Nizozemsko. Čeprav so Galski petelini povedli z golom Kolo Mouanija v 9. minuti, so varovanci selektorja Luisa de la Fuenteja v zelo kratkem času - med 21. in 25. minuto - z izjemnima zadetkoma najmlajšega igralca na turnirju v Nemčiji Lamina Yamala in Danija Olma prišli do preobrata, ki je bil, kot se je izkazalo po zadnjem žvižgu glavnega sodnika Slavka Vinčića, tudi končni izid polfinalne tekme v Münchnu. "Ena od naših prednosti je, da smo pripravljeni na vse možne scenarije. Tudi ko smo se znašli v rezultatskem zaostanku, mladi fantje niso izgubili glave in se pogumno lotili iskanja zadetka za priključek. Ko smo izid izenačili, sem začutil, da bi do zaključka prvega polčasa lahko dosegli še vsaj en gol. Glede na prikazano v tem delu igre smo si zadetek Olma nedvomno zaslužili," je bil na svojo mlado in izjemno nadarjeno zasedbo ponosen selektor De la Fuente.

Francoski mediji: "Tako sterilna reprezentanca si ni zaslužila finala." Precej bolj kritični na drugi strani so bili, jasno, francoski mediji, ki niso varčevali z ostrimi puščicami, uperjenimi v prvega zvezdnika Tricolorov Kyliana Mbappeja in nerazumljivo nogometno dekadentnega selektorja Didierja Deschampsa. "In vendarle se je moralo zgoditi. Skozi celoten turnir je igra francoske reprezentance 'šepala'. Spremljali smo na našo veliko žalost sterilno Francijo, ki v napadu ni pokazala absolutno ničesar, medtem ko je trden obrambni blok na tako zahtevnem turnirju z vsaj 10 vrhunskimi reprezentancami premalo za končni uspeh," so v daljšem komentarju dogajanja v bavarski prestolnici uvodoma zapisali pri slovitem športnem dnevniku L'Equipu in nadaljevali: "Če so francoski zvezdniki (po)mislili, da bodo letošnji Euro osvojili tako, da se bodo samo prikazali na igrišču, so se grdo zmotili. Še enkrat več se je pokazalo, da nogometna igra napreduje z neverjetno veliki koraki. Dandanes praktično povsod igrajo nogomet, tudi manjše reprezentance se učijo, izpopolnjujejo svoje pomanjkljivosti in zelo napredujejo. Francija si po prikazanem v Nemčiji ni zaslužila finala."

Pri Le Figaroju pa so za ključni dejavnik izpostavili "veliko bolj drzno, tehnično dovršeno in ustvarjalno Španijo", ki je po rezultatskem zaostanku v nadaljevanju tekme nadigrala "Deschampsove bojevnike". "To je bil bolj ali manj enosmeren promet v režiji izjemno všečne španske reprezentance. Že od daleč se vidi oziroma čuti selektorjev rokopis, igra je tekoča, gledljiva in predvsem učinkovita. Ko človek spremlja igro Yamala, mu je kar malce nerodno, ker po vseh kriterijih nogometno zvezdniški Mbappe ob omenjenem mladeniču Barcelone izgleda kot kakšen starec," v omenjenem pariškem časniku niso skoparili s kritikami na račun prvega zvezdnika nekdanjih evropskih in svetovnih prvakov.