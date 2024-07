Bo Griezmann obračun s Španci začel na klopi?

Glede na neprepričljive nastope ostalih nogometašev in Griezmannovo poznavanje španskih nasprotnikov, so nekateri prepričani, da je 33-letnik vseeno nepogrešljiv člen."Ker najboljši podajalec v zgodovini reprezentance ni v najboljši formi, ga moramo žrtvovati proti Špancem? Bodimo resni," menijo nekateri novinarji francoskega časnika. Ob tem poudarjajo njegovo konstantnost in dosedanje uspehe v reprezentančnem dresu, ter verjamejo, da bi bila taka odločitev do igralca njegovega kova nespoštljiva.