'Neverjetno je, koliko je pridobil nogomet s prihodom Čeferina na mesto predsednika'

Primož Gliha ima za sabo izjemno igralsko klubsko in reprezentančno kariero. Slednjo je zaznamovala predvsem tekma v kvalifikacijah za SP na Poljudu proti Hrvaški, ko je ognjenim zabil tri gole za končni remi (3:3). Hrvaški mediji še dobro pomnijo to tekmo, po kateri bi jim prav Gliha skorajda preprečil uvrstitev na SP, kjer so bili pozneje eden od hitov tekmovanja, ki so ga končali na odličnem tretjem mestu.

Primož Gliha (desno) FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Primož Gliha je pred skoraj točno 27 leti v črno zavil hrvaško reprezentanco in jo s tremi doseženimi goli na kvalifikacijski tekmi na Poljudu (3:3) skoraj prikrajšal za uvrstitev na SP. Ognjeni so se na prvenstvo v Francijo nato le uvrstili. Še več, pod taktirko selektorja Miroslava Blaževića so na koncu osvojili tretje mesto, bili so zelo blizu preboju v finale ...

Gliha je polnih pet let vodil slovensko mlado reprezentanco, v tem obdobju pa grenil živce velikim reprezentancam, kot sta Anglija in tudi Francija, s katerima se je uspešno kosal v kvalifikacijah. "Gliha je z mladimi Slovenci dvakrat remiziral z odlično Francijo, enako tudi z močno Portugalsko. Premagal je tedanje svetovne prvake Srbe in bil s Slovenijo drugi v kvalifikacijah," so pred pogovorom s slovenskim strokovnjakom pisali na Indexu.

"Gliha je nato prevzel reprezentanco Kosova in dvakrat remiziral s Švicarji, ki so se zanesljivo uvrstili v četrtfinale EP," še piše hrvaški medij. "Če spremljam Euro? Spremljam, toda gledam in sledim malim reprezentancam," je dejal Primož Gliha. "Ne naključno. Moja usoda je, da vodim manjše reprezentance in zanimivo mi je, kako se male reprezentance na Euru taktično pripravljajo na papirnate favorite." Razlog je tudi v tem, da na tem Euru mali od samega začetka kravžljajo živce velikim.

"Še nikoli v zgodovini Eura se ni zgodilo, da bi manjše reprezentance naredile velik rezultat na zaključnem turnirju. Razlog pa je seveda predvsem v sistemu, ki to omogoča," nadaljuje nekdanji nogometaš Olimpije, Mure, Ljubljane, zagrebškega Dinama in še nekaterih drugih znanih klubov. Igral je na Cipru, v Izraelu, na Madžarskem ... "Sistem s 24 udeleženim ekipami sam po sebi daje več možnosti manjšim reprezentancam. Tudi sicer se je po tem sistemu veliko lažje uvrstitvi na sam Euro. Še več, precej lažje se je tudi prebiti v izločilne boje," je še opazil Primož Gliha.

Primož Gliha na tekmi proti Hrvaški, ko je na Poljudu zabil hat-trick. FOTO: AP icon-expand

"Teoretično, če gredo drugi rezultati na roko, je moč napredovati celo zgolj z dvema osvojenima točkama. Nekaj, kar prej ni bilo mogoče." Gliha pa premešane karte na Euru vidi izključno skozi prizmo "ukrepov" šefa Uefe Aleksandra Čeferina ... "On je od samega začetka pokazal, da se ne bo uklonil "velikim". Svojo držo uspešno drži ves čas. Širši množici je dal priložnost, da pokažejo, da tudi oni znajo igrati vrhunski nogomet. Ne mislim zgolj na ta Euro v Nemčiji. Gre tudi za Ligi narodov, Konferenčno ligo itd. Škoda bi bilo, da manjše reprezentance ne bi izkoristile priložnosti, ki jim jo je dal prav predsednik Čeferin."

Primož Gliha FOTO: 24ur.com icon-expand

Za konec je znani slovenski strokovnjak podal še zaključno izjavo, ki natančno opiše razloge, zakaj je v nogometnem svetu lepo tudi "malim" ... "Prav neverjetno je, koliko je pridobil nogomet kot tak s prihodom Aleksandra Čeferina na mesto predsednika Uefe. On je potrošil neverjetne količine energije, zgolj da bi se zoperstavil velikim in kako bi mi majhni dobili priložnost. Brez dvoma bi se mu morali prav vsi zahvaliti," je za hrvaški Index še dejal 56-letni strokovnjak, ki je prepričan, da se razlika v kakovosti manjša iz leta v leto.

Izločilni boji EP FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Prej so obstajale šole nogometa, kot so brazilska, italijanska, nemška in še kakšna. Nogomet je sedaj globalen. Povsod na svetu trenirajo, vsi igrajo. Kot se denimo ista frizura nosi Los Angelesu, Parizu ali Zagrebu," je bil slikovit Gliha. "Razlike so zgolj in samo v statusu, imidžu ali recimo sodniških odločitvah, ki gredo v prid velikim. Vse drugo se je povsem izenačilo. Ni me presenetilo, da Anglija proti Sloveniji, navkljub dominanci, ni prišla niti do ene same velike priložnosti v uri in pol igranja. Podobno velja za Avstrijo, ki je osvojila prvo mesto in to pred Francijo. Povsem zasluženo."

Gruzija - Češka FOTO: AP icon-expand