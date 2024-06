Gnezda Čerin: Proti Srbiji nas čaka pravi balkanski derbi

OGLAS

Slovenci so od tekme z Dansko, z njo so v nedeljo igrali 1:1, dobršen del časa namenili regeneraciji. "Osredotočili smo se na regeneracijo, najpomembnejše je, da pridemo vsi igralci na optimalno raven pripravljenosti. Smo pa se že obrnili tudi na Srbijo in jo analizirali. Pripravljeni bomo," je povedal Adam Gnezda Čerin. Zaželel si je, da bi proti Srbom odigrali dva takšna polčasa, kot so drugega pred dvema letoma v Ligi narodov v Stožicah, ko je bilo 2:2. "Upam, da ne bo takega nihanja z naše strani in da bomo odigrali dva taka polčasa, kot je bil tisti drugi v Stožicah. Ta je bil eden najboljših, kar smo jih odigrali, odkar sem v reprezentanci. Imamo še dva dneva za priprave, dodobra bomo preučili Srbe in se osredotočili na tekmo," je dejal neumorni vezist.

Slovenska nogometna izbrana vrsta je navdušila z igro v drugem polčasu na uvodni preizkušnji letošnjega evropskega prvenstva proti Danski (1:1). FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Tek je del moje vloge glede na položaj na igrišču. Proti takšnim tekmecem, kot so na EP, je treba res dobro zapirati prostor. Proti Danski smo to kar dobro opravljali, ampak to zahteva energijo, tako da je regeneracija pomembna, da bomo lahko šli na polno proti Srbiji." Povedal je, da je bila tekma z Danci posebna, saj je bila prva na EP za vse njih. A ker sam igra v Grčiji pri Panathinaikosu, je vajen "vsega živega", tako da ga vzdušje in število navijačev nista vrgla s tira. "Zdaj, ko je led prebit, bo lažje. Moramo uživati, v tekmo s Srbijo bomo vstopili bolj sproščeno." Še en vezist Jon Gorenc Stanković je dodal, da se zavedajo kakovosti Srbije, ji namenil pohvalne besede, toda: "Tudi njim lahko povzročimo težave." "Zagotovo bo to balkanski derbi. Podobna miselnost obojih, bližina, zato bo še kak atom moči več med tekmo. Zmaga enih ali drugih bi tekmeca zelo bolela, zato bi bili vsi radi v vlogi zmagovalca. Vse bomo naredili za to," je pristavil 24-letni Gnezda Čerin in se ozrl na to generacijo igralcev v reprezentanci.

"Selektor res verjame v to generacijo. Imamo velik potencial, srčno upam, da ne bo to zadnje veliko tekmovanje, ker smo res odlična 'klapa' z veliko dobrimi igralci. Res se dobro razumemo in spoštujemo in to je temelj, na katerem se gradi uspeh. Mislim, da imamo vse možnosti za to, da bo to nova zlata generacija," je optimističen Gnezda Čerin. Je pa priznal, da jih doseže tudi dogajanje v srbskem taboru, potem ko se je malce zaiskrilo med selektorjem Draganom Stojkovićem in Dušanom Tadićem, zaradi poškodbe pa je EP že končal Filip Kostić. A hkrati je poudaril, da poskušajo obdržati osredotočenost na lastne priprave. "Pomembno je le, kako bomo mi videti na tekmi."

Jaka Bijol (levo) in Benjamin Šeško (desno) si za igro proti Danski zaslužita visoko oceno. FOTO: Damjan Žibert icon-expand