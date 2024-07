Gruzijci se strinjajo: Španija je favorit evropskega prvenstva

Španci so po tem, kar so do sedaj pokazali na evropskem prvenstvu, eni glavnih, če ne celo glavni favoriti za zmago na turnirju. Po nedeljski tekmi proti Gruziji, ki jo je La Roja dobila s 4:1, so sanje Špancev o naslovu evropskih prvakov vse bolj žive.

"Rezultat je nekoliko varljiv, saj bi se tekma lahko končala z osem ali devet proti ena," je po obračunu z Gruzijo trdil španski selektor Luis de la Fuente. "Nočem užaliti nobenega, toda menim, da imamo najboljšo ekipo in najboljše igralce. Ali to pomeni, da bomo osvojili prvenstvo? Ne, toda borili se bomo za to," je bil samozavesten de la Fuente.

Španski selektor Luis de la Fuente FOTO: Profimedia icon-expand

Da so Španci ena izmed favoriziranih ekip, sta se po tekmi strinjala tudi gruzijski napadalec Georges Mikautadze in vratar Giorgi Mamardašvili. "Španci so najboljša ekipa na evropskem prvenstvu. Ko so dvignili tempo, nam je bilo zelo težko igrati proti njim," je priznaval strelec treh zadetkov na tem evropskem prvenstvu. "Španija je favorit tega prvenstva in verjamem, da bo postala evropski prvak," se je strinjal Mamardašvili. Španija je do sedaj slavila na prav vseh odigranih tekmah, prejela pa je le en zadetek, še ta je bil avtogol. Ne preseneča, da so tudi tamkajšnji mediji navdušeni nad svojimi nogometaši. "Španska izbrana vrsta 'raztura'. Njen nogomet ima neskončne zaloge možnosti za uničenje nasprotnikove obrambe," je le eden izmed komplimentov, ki jih je španski časnik Marca namenil svojim nogometašem.

