Harry Kane na Euru ne blesti. Je čas za zamenjavo v konici Anglije?

Anglija je na letošnjem nogometnem prvenstvu prišla do polfinala, kjer se bo pomerila z Nizozemsko in sicer v sredo ob 21:00 v Dortmundu. Čeprav so uresničili svoj cilj in ostajajo v boju za prvaka stare celine, niso navdušili z igro. Sreča jih je spremljala in zdaj je spet na njih, da pokažejo, če si zaslužijo napredovanje v finale Eura, kjer se bo zmagovalka dvoboja pomerila z zmagovalko prve polfinalne tekme med Španijo in Francijo. Mnogi so kritični predvsem do enega najboljših napadalcev Anglije v zgodovini, Harrya Kana, ki ga mnogi želijo posaditi na klop za rezervne nogometaše.