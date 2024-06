Hladen tuš za 'vatrene': Španci deklasirali Hrvate

Po mirnem uvodu v srečanje med Španijo in Hrvaško je Alvaro Morata v 29. minuti zadel za 1:0, vodstvo Špancev je tri minute kasneje podvojil asistent pri prvem golu Fabian Ruiz, v izdihljajih prvega polčasa pa je končni izid postavil Dani Carvajal. Hrvati so imeli v drugem delu na voljo najstrožjo kazen, zadetek pa je bil zaradi prehitre reakcije Ivana Perišića razveljvaljen.

Španija - Hrvaška FOTO: AP icon-expand

Po prvem sodnikovem žvižgu so na terenu zagospodarili španski reprezentanti, ki pa iz obetavnih položajev niso uspeli priti do nevarnih zaključkov. Več kot očitno je bilo, da sta obe ekipi tekmo vzeli zelo resno in se zavedali, da o poteku obračuna lahko odloča ena sama napaka, posledično pa sta igrali zelo previdno in zadržano. Po slabe pol ure igre pa je hrvaška obramba vendarle zatajila. Vezist PSG-ja Fabian Ruiz je z odlično globinsko podajo v ogenj poslal Alvara Morato, slednji pa je z natančnim strelom po tleh premagal hrvaškega vratarja Dominika Livakovića. Slabe tri minute kasneje se je Ruiz poigral s hrvaško obrambo ter s strelom med nogama Josipa Šutala podvojil vodstvo La Roje.

Za prva dva zadetka sta poskrbela Fabian Ruiz in Alvaro Morata. FOTO: AP icon-expand

Hrvati so bili nekaj trenutkov za tem, ko je Livaković še drugič žogo pobral iz svoje mreže, blizu zadetka. Najprej je iz roba kazenskega prostora sprožil Mateo Kovačić, Unai Simon je njegov strel obranil, Lovro Majer pa je z odbitkom stresel zunanjo stran španske mreže. Nova priložnost kockastih je prišla v 41. minuti, ko je Majer s predložkom iz desne strani zaposlil Joška Gvardiola, njegov strel pa je bil premalo natančen. Glavni sodnik Michael Oliver je prvi polčas podaljšal za dve minuti, zadnja priložnost prvega dela pa je pripadla Špancem. Po kotu je do žoge prišel Lamine Yamal in z izjemnim predložkom našel Danija Carvajala, ki si je v slogu najboljših napadalcev priboril prostor pred hrvaškimi vrati in zabil tretji gol rdeče furije.

Španski čudežni deček Lamine Yamal je na tekmi proti Hrvaški s 16 leti in 339 dnevi postal najmlajši nogometaš v zgodovini evropskih prvenstev, svoj debi na velikih tekmovanjih pa je že v prvem polčasu kronal z asistenco.

Slavje španskih reprezentantov po tretjem zadetku. FOTO: AP icon-expand

Po dobrih šestih minutah igre v nadaljevanju se je iz oči v oči z Livakovićem znašel Yamal, hrvaški vratar pa je z izjemno obrambo preprečil četrti zadetek Špancev. Nekaj trenutkov kasneje je bil blizu svojega drugega zadetka Morata, žoga pa je zgrešila cilj. V 55. minuti pa so tudi Hrvati dočakali izjemno priložnost. Znižanje na 3:1 je po strelu Josipa Stanišića pred golovo črto preprečil Marc Cucurela, žoge pa nato Ante Budimir z glavo ni uspel pospraviti za Simonov hrbet. Selektorja obeh moštev, Luis De La Fuente in Zlatko Dalić, sta v nadaljevanju opravila nekaj menjav. Španski strokovnjak je bil v eno izmed njih prisiljen, saj Morata zaradi poškodbe ni mogel nadaljevati s tekmo, s tremi svežimi nogometaši pa je 62-letnik rahlo zaprl formacijo in se v končnici tekme osredotočil na branjenje priigranega rezultata.

Alvaro Morata je zaradi poškodbe v 67. minuti zaključil z obračunom. FOTO: AP icon-expand

V 78. minuti si je veliko napako privoščil španski vratar Simon, nasprotnikom podaril žogo, Bruna Petkovića je nato pred praznimi vrati spotaknil Rodri, glavni sodnik pa je dosodil enajstmetrovko. Petković je prevzel odgovornost, Simon pa se je izkazal s sijajno obrambo in potrdil nepisano nogometno pravilo, da nogometaš, nad katerim je bil storjen prekršek za najstrožjo kazen, slednje naj ne bi izvedel. Napadalec zagrebškega Dinama je prišel do odbitka in ga pospravil v mrežo, zadetek pa je bil razveljavljen, ker je Ivan Perišić ob izvedbi strela z bele točke prehitro stekel v španski kazenski prostor.

Ivan Perišić nad odločitvijo glavnega sodnika Michaela Oliverja ni bil navdušen. FOTO: AP icon-expand

V končnici tekme resnejših priložnosti ni bilo, Španci pa so z visoko zmago na derbiju dneva proti Hrvatom naredili velik korak proti uvrstitvi v izločilne boje.