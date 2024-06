Hrvati in Albanci za biti ali ne biti

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je v primerjavi s prvo tekmo, ko so Hrvati s 3:0 izgubili proti Španiji, na klopi pustil Anteja Budimirja, Josipa Stanišića in Marina Pongračića, ki se proti furiji niso posebej izkazali. Mesta v udarni postavi so zasedli Bruno Petković, Josip Juranović in Ivan Perišić.

Sylvinho, Brazilec na klopi Albanije, je mesto v začetni postavi odvzel Armandu Broji in Taulantu Seferiju, zamenjala pa sta ju Rey Manaj ter Qazim Laci.

Začetni postavi Hrvaške in Albanije: