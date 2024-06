Hrvati v šoku: 'Kje je našel osem minut dodatka? To je tragikomično'

"Najprej bi želel čestitati svojim varovancem za dobro tekmo. Borili so se, pustili zadnje atome moči na zelenici, a tokrat se ni izšlo po naših željah," je uvodoma dejal vidno razočarani hrvaški selektor Zlatko Dalić in nadaljeval: "Naš taktični načrt je bil jasen: v prvem polčasu smo želeli z nadzorom igre v zvezni vrsti preprečiti nasprotniku, da bi prihajal do priložnosti za dosego zadetka. V nadaljevanju pa nam ni preostalo drugega, kot da se postavimo nekoliko višje proti njihovi obrambni vrsti in si s pritiskom nanjo skušamo priigrati čimveč priložnosti. Uspeli smo doseči ta tako želeni zadetek in imeli do zadnjih minut vse v svojih rokah, ampak so stvari, ki me motijo že nekaj časa."

Na vprašanje o kar osemminutnem sodnikovem dodatku, glavni sodnik obračuna je bil Nizozemec Danny Makkelie, je Dalić izstrelil kot iz topa: "Zagotovo je s svojimi odločitvami, pa ne samo s tem nerazumljivo (pre)dolgim dodatkom, vplival na razplet tekme. Ne morem verjeti, kje je našel teh osem minut. Že nekaj let opozarjam na bahavo držo tako Evropske nogometne zveze kot tudi Fife, ki nič ne storita za to, da bi nas zaščitili. Govorim o tako imenovanih "majhnih" reprezentancah, ki se ne imenujejo Nemčija, Francija ali Italija. Mi smo za njih še vedno nogometni palčki, pa čeprav je Hrvaška v preteklosti dokazala, da je ena od najboljših reprezentanc na svetu. Naj mi nekdo, lepo prosim, pojasni, kakšni so razlogi za tako dolgo podaljšan drugi polčas. Ne razumem, preprosto ne razumem," se je razhudil Dalić in nato zmogel tudi nekaj samorefleksije, saj se zaveda, da so njegovi varovanci v skupinskem delu tekmovanja zapravili kar nekaj izjemnih priložnosti, da se zdaj ne bi govorilo o "tragičnem" izpadu hrvaške izbrane vrste.

"Ko potegnem črto, ne želim iskati izgovorov v sodniških odločitvah. Te so bile takšne, kot so bile. Tu ne moremo storiti ničesar, na kar pa bi lahko vplivali, sta zgrešeni enajstmetrovki in zelo neumno odigrani končnici tekem proti Albaniji in Italiji. Na obeh obračunih smo imeli vse v svojih rokah in po lastnih napakah v ključnih trenutkih ostali brez vsega. Ponosen sem tako na igralce kot na množico naših izjemnih navijačev, ki so nas v minulih dneh bodrili v Nemčiji," je dodal Dalić in zaključil: