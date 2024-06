Italijani že na začetku tekme do preobrata proti Albaniji

Prvi tekmovalni dan v skupini B je že postregel s pravo nogometno poslastico, v kateri so se nevarni Španci znesli nad Hrvati (3:0). Na drugi tekmi dneva se merita Italija in Albanija. Čeprav so slednji zadeli že v prvi minuti srečanja in s tem postavili nov rekord, pa so aktualni evropski prvaki takoj odgovorili. V 16. minuti so tako že vodili 2:1, zadela sta Alessandro Bastoni v 11. in Nicolo Barella v 16. minuti.