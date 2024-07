Italijani po švicarski zaušnici: Zasluženo odhajamo domov

OGLAS

"Razočaranje je ogromno, niti enkrat nismo bili dejansko v igri. Nasprotnikom smo povsem prepustili pobudo, delali smo preveč napak. Primanjkovalo nam je volje, da bi se odzvali, da bi pomagali drug drugemu, vse to je manjkalo. To se je tudi videlo na igrišču, bilo je nesprejemljivo," je po tekmi za Sky Sport povedal kapetan Gianluigi Donnarumma. "Imamo veliko mladih igralcev, ki jim manjkajo izkušnje, zato so lahko navijači mirni," pa je italijanske 'tifose' miril italijanski vratar.

"Manjkala sta nam ritem in svežina. Za ta obračun sem zamenjal nekatere nogometaše, ampak nismo bili sposobni narediti več. Prejeti zadetek na začetku drugega polčasa nam je povsem odrezal noge," je priznal italijanski selektor Luciano Spaletti. "Premagali so nas v vseh pogledih, v fizični pripravljenosti in v igri. Zasluženo odhajamo domov. Sedaj moramo zbrati misli in potem drugo leto razumeti, kaj smo storili narobe, ter začeti znova; z drugačnim odnosom in energijo," je po tekmi povedal italijanski reprezentant Bryan Cristante. "Neustrezna fizična priprava? Ne vem, prezgodaj je, da bi iskali razloge, veliko je stvari, ki niso bile na mestu," je še dodal italijanski vezni igralec.

Kritike na račun predstave so se vrstile tudi v italijanskih medijih. "Brez igre, brez karakterja, brez ideje, brez prave iskre. Brez časti. Brez izgovorov," je bilo kritično uredništvo časnika Gazzetta dello Sport. Še bolj kritični so bili pri časniku Corriere dello Sport. "Od trenutka, ko smo prišli na zelenico, smo prenehali obstajati. Bili smo nesposobni igrati nogomet. Ob gledanju tekem naše reprezentance me je bilo sram in to se ni še nikoli zgodilo," je bil brez dlake na jeziku odgovorni urednik slovitega športnega časnika Ivan Zazzaroni, glavno krivdo za neuspeh pa je pripisal selektorju Spalettiju. "Krivda je vedno na trenerju, jaz sem bil tisti, ki je sprejemal odločitve," je po tekmi priznaval tudi selektor italijanske izbrane vrste. Kljub temu pa je danes prvi mož italijanske nogometne zveze FIGC Gabriele Gravina sporočil, da Spaletti ostaja selektor Azzurov. "Ne bomo zavrgli večletnega projekta, v katerega vsi verjamemo," je dejal Gravina.