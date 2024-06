Janža: Ta ekipa, čisto vsem kapo dol, zares smo si zaslužili to točko!

Slovenska nogometna reprezentanca si je na otvoritveni tekmi evrospkega prvenstva v Nemčiji priigrala pomembno točko. Čeprav so Danci zadeli že v 17. minuti, se Slovenci niso predali, nasprotno, svojo igro so še stopnjevali. Slednje se je obrestovalo v drugem polčasu, ko je do izenačujočega zadetka prišel Erik Janža. Po koncu tekme je pohvalil tudi navijaško kuliso, ki so jo pripravili številni Slovenci, ki so romali v Stuttgart. "Še enkrat hvala vsem navijačem, ki so prišli sem in vem, da jih bo v nadaljevanju še več. Že od samega ogrevanja je bilo čutiti to pozitivno energijo s tribun. Skupaj smo še močnejši," je povedal.