Deschamps zabrusil novinarju: Res ste smešni, raje to vprašajte predsednika

Tudi za francoskega selektorja bi lahko zapisali podobno kot za njegove varovance, da to preprosto ni bil njegov turnir. Preveč nedoslednosti s premalo "fantazije" v napadalnem delu ob že tako boleči neučinkovitosti - Francozi so se namreč do münchenskega polfinala s Španijo (1:2) prebili brez gola iz igre - je privedlo do pričakovanega poraza in posledičnega odhoda domov.

Kylian Mbappe in druščina niso bili enakovreden tekmec razigranim, učinkovitim in na trenutke pozitivno predrznim španskim reprezentantom, ki so kljub zgodnjemu rezultatskemu zaostanku našli način, kako se z imenitnim zadetkom nogometnega dragulja Lamina Yamala najprej vrniti v tekmo in jo nato po golu Danija Olma le štiri minute pozneje zaključiti v svojo korist.