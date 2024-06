Nekdanji trener Olimpije rojake svari pred 'organizirano in konkurenčno' Slovenijo

OGLAS

"Bil sem prepričan, da je Slovenija ena izmed ekip, ki bi lahko presenetile, in da se kljub zahtevnim tekmicam v svoji skupini lahko uvrsti v osmino finala. Čeprav je favorizirana, mora biti Portugalska zelo osredotočena na to tekmo, saj se bo pomerila z dobro organizirano in konkurenčno ekipo," je za portugalski medij Ojogo povedal uveljavljeni portugalski trener Joao Henriques, ki si je še do lanskega oktobra kruh služil v Ljubljani.

Slovenija je sicer marčevski prijateljski obračun s Portugalci dobila z 2:0, a Henriques opozarja, da bo ponedeljkova tekma povsem drugačna od tiste v Stožicah. "Portugalska se bo v tekmo podala z drugačno naravnanostjo in odgovornostmi. Pred tremi meseci je bilo pomembno le, da se dobro pripravijo na evropsko prvenstvo. Mnogi izmed nogometašev, ki so takrat manjkali, so navadno del začetne enajsterice," poudarja Portugalec.

Joao Henriques FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

Tekmo v Stožicah so med drugim namreč izpustili Bruno Fernandes, Bernardo Silva in Ruben Dias. "Na portugalski strani bo kar nekaj sprememb v primerjavi z marčevskim obračunom, manj jih bo na strani Slovenije, ki pa je zelo motivirana in v zgodovinsko edinstvenem položaju," pred ponedeljkovim obračunom razmišlja Henriques.

