Joselu: Upajmo, da bomo upokojili Kroosa

Med drugim bo Joselu igral tudi proti svojemu nekdanjemu klubskemu soigralcu iz Real Madrida Toniju Krosu , ki po domačem evropskem prvenstvu končuje kariero. "Upajmo, da bo to njegova zadnja tekma," se nadeja igralec belega baleta. "Je ključni igralec Nemčije in bil je tudi ključni igralec za Real Madrid. V petek bomo morali paziti nanj," je Španec hvalil svojega bivšega ekipnega kolega.

Španska reprezentanca se bo za preboj v polfinale evropskega prvenstva pomerila z gostiteljico turnirja. Čeprav je v dosedanjih osmih medsebojnih računih Nemčija slavila le enkrat (Španci trikrat, štirikrat pa je bil izid poravnan), španski napadalec Joselu opozarja, da se ne smejo zanašati na zgodovino. "To bo poseben obračun proti izjemni reprezentanci. Imajo vrhunske igralce, pritisk pa bodo izvajali tudi s pomočjo navijačev," poudarja.

34-letnik se sicer s Kroosom dobro razume. "Igranje s Tonijem mi je bilo v veliko veselje. Bil je moj prijatelj, dal mi je veliko nasvetov. Toda vseeno si ga v petek želim upokojiti," je priznal Španec.

Joselu bo sicer v četrtfinalu igral proti še enemu nemškemu igralcu kraljevega kluba Antoniu Rudigerju. "Tudi on je zelo pomemben del nemške reprezentance in Real Madrida. Obračun z njim bo za nas težek, saj je nevaren nogometaš. Pred dnevi sem govoril z njim in mislim, da ni bil preveč zadovoljen, da se bo moral pomeriti s Španci."