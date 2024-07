'Jezen sem bil, ker sem si v zadnjem trenutku premislil, v katero stran bom streljal'

Po dveh prespanih nočeh in sprejemu na Kongresnem trgu se adrenalin počasi umirja. "Adrenalin te drži med tekmo, potem sta sledila razočaranje in dolga pot, ki je bila dolga tudi zaradi razočaranja, in nato spet adrenalin, ko vidiš sprejem in vse navijače," dan po vrnitvi v domovino priznava Balkovec. Tudi Drkušić priznava, da je kljub porazu lepo biti doma med domačimi.

V preteklih tednih je v Nemčijo odšlo več deset tisoč navijačev. "Podpora je bila neverjetna, čutilo se je na stadionu, na družbenih omrežjih, včeraj na sprejemu," še pravi Drkušić, ki se je zahvalil vsem, ki so jih podpirali. "Upam, da bodo navijači tudi v prihodnje z nami."

Za Josipom Iličićem je 11-metrovko zgrešil tudi Balkovec, ki se trenutkov pred strelom dobro spominja. "Preden sem zatisnil oči, sem imel pred sabo film in bil jezen nase, kako sem si v zadnjem trenutku premislil, v katero stran bom streljal. To so izkušnje, ki nam manjkajo in nam bodo v prihodnje prišle prav."