Kaj je največja prednost Dancev in česa se naši prvi tekmeci najbolj bojijo

Danski selektor popihal Šešku na dušo in ga primerjal s Haalandom

Kot najpomembnejšega člana reprezentance je izpostavil kreatorja na sredini igrišča Christiana Eriksena in ob tem opomnil na njegovega "zaščitnika" Mortena Hjulmanda , ki se ga vse pogosteje omenja med najboljšimi zadnjimi zveznimi nogometaši stare celine.

Pred tremi leti je svojo reprezentanco spremljal vse na poti do polfinala, čeprav je Danska takrat izgubila prvi tekmi skupinskega dela. A tokrat bo dober začetek nujen, je prepričan Dalgard, ki realno priznava, da je Slovenija bolj premagljiva od Anglije in Srbije.

Jonas Dalgard pričakuje, da bo Danska prišla do osmine finala. Tam pa bomo videli, odvisno od nasprotnika, še pravi.

Naša največja prednost je ... nivo celotne reprezentance. "Spodnja raven" kakovosti v tej reprezentanci je zelo visoka. Ni pogosto, da pride tako kakovostna generacija. Če bodo vsi na svojem nivoju, bi to moralo biti dovolj za zmago. Potem je tu še nekaj izvrstnih posameznikov, ki lahko sami odločajo tekme.

Navijači upajo na ... zmago. Turnir moramo začeti na pravi način, saj smo proti Sloveniji velik favorit. Pripravljalno obdobje je bilo za Dansko zelo zahtevno. Nismo igrali na način, ki bi poskrbel za evforijo. Zato je zmaga nujna za dvig stanja duha. To ne bo lahka tekma, a dejstvo je, da je Slovenija najbolj premagljiv tekmec v skupini. Proti Angliji in Srbiji bo bistveno zahtevnejše. Remi bi pomenil razočaranje.

'Favoriti so za to, da se jih premaga'

Na terenu bo največ odvisno od ... Christiana Eriksena. Če igra slabo, imajo vsi težave, ker je vpleten povsod – v izgradnjo akcij, prekinitve, zadnje podaje. Številne nevarne priložnosti se začenjajo pri njem. Če ni na svojem nivoju, smo v težavah. Morda ste pričakovali, da bom omenil Rasmusa Højlunda, ampak tudi drugi so pokazali, da lahko dosegajo zadetke. To pa je morda težava Danske, ker Hojlund v zadnjem obdobju ne prihaja do zadetkov.

Največje pozitivno presenečenje bo ... Morten Hjulmand. Portugalskega prvenstva številni ne spremljajo, a v dresu Sportinga iz Lizbone je v tej sezoni pokazal, česa je sposoben. Ima miselnost, ki je v reprezentanci zelo redka. Pravijo mu "Loco" (norec, op. a.), ker je brezkompromisen, tudi na treningih ga morajo soigralci miriti. Ima miselnost, podobno Pierre-Emilu Højbjergu, ki je v reprezentanci vedno dobrodošla.