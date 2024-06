Kako do vstopnice za izločilne boje Eura? Kdor prvi pride, prvi kupi

Cene vstopnic, ki bodo med slovenskimi navijači zagotovo 'vroča roba', bodo znašale od 50 do 250 evrov. Za tako imenovane "Fans first" vstopnice bo treba odšteti 50 evrov, 3. kategorija bo stala 85 evrov, 2. kategorija 175 evrov, prva in hkrati najdražja kategorija pa 250 evrov. Poleg omenjenih, bodo na voljo tudi VIP paketi. Za vstopnice se bo treba na Uefinemu portalu za nakup vstopnic postaviti v virtualno čakalno vrsto, saj bo zagotovo velik naval.