Kako Nemčija varuje svoje skrivnosti pred velikim obračunom s Španijo

V teh dneh se mimoidoči, ki se sprehajajo po javnih ulicah v bližini trening igrišča DFB v Herzogenaurachu, ne morejo načuditi svojim ušesom! Varnostniki takoj spremljajo mimoidoče in na svojih telefonih glasno predvajajo glasbo. To se je zgodilo tudi španskim novinarjem. Ko sta novinarja v sredo dopoldne stopila na javno pešpot ob igrišču, sta jima takoj sledila dva varnostnika. Pesmi, s katerimi naj bi preglasili trenerjeva navodila in vzklike igralcev, so bile naslovna pesem otroške serije "Slonček Benjamin" in "Cheri Cheri Lady" skipine Modern Talking.