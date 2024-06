Kako rajajo Škoti in koliko boste plačali za pivo?

OGLAS

Čeprav je današnje osrednje dogajanje v prestolnici Bavarske, je bilo že čez dan živahno tudi v sosednji zvezni deželi Baden-Württemberg. Kot sta na nam razložila Kris in Kody, ki sta v Nemčijo pripotovala iz Motherwella v bližini Glasgowa, so si številni škotski navijači za nemško bivanjsko bazo izbrali prav Stuttgart. Oziroma bližnji (in cenejši) Esslingen, ki je oddaljen le nekaj postaj z regionalnim vlakom.

Navijači v Stuttgartu FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Škotske poti bodo enake kot slovenske, tudi oni namreč svoje tekme Eura v skupini A igrajo v Münchnu, Stuttgartu in Kölnu.

Škotski navijači v Stuttgartu

Sogovornika sta razložila, da so si izbrali enega izmed esslingenških hotelov, v katerem bodo nastanjeni, nato pa bodo od tam potovali naokrog do posameznih prizorišč.

Gostiteljica Eura 2024 je Nemčija. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nasmejani so bili tudi domačini Oli, Josef in Nico. Tudi oni so se odpravljali na potovanje proti Münchnu. Razložili so, da sicer nimajo vstopnic za nocojšnjo tekmo v Allianz Areni, vendar so vseeno odhajali v bavarsko prestolnico. "Tam bo danes noro. Bomo šli pač na vrt kakšne pivnice ali pa v navijaško cono. Povsod bo nocoj polno, vzdušje bo fenomenalno," so se navduševali, prepričani v nemški uspeh.

Tudi Oli, Josef in Nico so se odpravili proti Münchnu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Navijaška cona je že postavljena tudi v Stuttgartu, čeprav bo prva tekma (in to prav slovenska) šele v nedeljo. Mi smo jo obiskali že danes popoldne, da bi slovenskim navijačem, ki prihajajo sem, lahko pokazali, kaj jih čaka.

Königstrasse, osrednja nakupovalna ulica v Stuttgartu FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Osrednja navijaška cona je postavljena v parku na Schlossplatzu, ki je od glavne železniške in postaje podzemne železniške oddaljen le kratek sprehod po osrednji nakupovalni ulici v mestu.

Navijaška cona v Stuttgartu, Schlossplatz

Stroga kontrola je že na vhodu, prepovedan je vnos nevarnih predmetov in pijač, prav tako pa ni dovoljen vstop s (pre)velikimi torbami ali nahrbtniki. Zaplate zelenice so prekrili z zaščitno podlago, prepredene makadamske poti pa povezujejo stojnice, ki obkrožajo celotno prizorišče. Poleg stojnic z navijaškimi artikli bo seveda največja gneča ob tistih, ki ponujajo hrano in pijačo. Popoldansko pivo sta si tam že privoščila tudi Carl in Christie, Američana, ki sta pred dobrim letom zaradi poslovne priložnosti zapustila rodni Misisipi in se preselila v Stuttgart. "0,5 litra piva stane 6,50 evra, liter 12,50 evra. Doplačati pa je treba še dva evra za kavcijo za povratni kozarec," razložita, ko nazdravita.

Pol litra piva stane 6,5 evra, kavcija za povratni kozarec pa znaša dva evra. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Večerne tekme nemške reprezentance si sicer ne bosta ogledala v mestni navijaški coni. "Ne, preveč divje bo najbrž. Bova raje odšla v pivnico blizu najinega doma," tudi onadva izpostavita znameniti "biergarten". Terase pivnic bodo v teh dneh vsekakor središče družabnega življenja, saj je v Nemčiji tradicija, da greš tekmo gledat tja, če že nisi na stadionu. Draga plastenka vode, so pa postavljeni tudi pitniki Pokukali smo tudi na cenike. Hrenovke se začenjajo pri petih evrih, na zgornji meji cenika pa je škatla različnih prigrizkov, ki si jih lahko za 27,50 evra delite s prijatelji.

Na stojnici v navijaški coni v Stuttgartu

Pollitrska plastenka kokakole bo stala 5,50, precej globoko v žep pa bo treba seči za vodo; za njo bo treba odšteti med 4,50 in pet evrov. Morda namig: ob robu prizorišča so postavljeni tudi pitniki, kjer si lahko prijazni do svoje denarnice olajšate žejo.

Eden izmed pitnikov ob paviljonu FOTO: Damjan Žibert icon-expand