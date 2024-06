Karte za obračun Slovenije in Portugalske šle za med

Karte se je dalo dobiti po sistemu 'kdor prvi pride, prvi kupi', v katerem pa so, kot kaže, imeli prednost nakupa navijači, ki so že pred tem kupili karte za kakšno izmed tekem slovenske reprezentance na Euru. Navijači, ki so karte uspešno kupili, so nam zaupali, da so v virtualni čakalni vrsti čakali med 15 in 30 minut.

Za vse ostale je bil čas čakanja daljši, do vstopa v Uefin portal smo tudi sami potrebovali prek 45 minut. Ko je končno napočil trenutek za nakup trenutno najbolj vročega kosa papirja v Sloveniji, pa to ni bilo več mogoče. Na voljo so ostale le najdražje možne karte za obračun Švice in Italije.