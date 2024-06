Katanec: Srbija se mora bolj bati Slovenije kot pa Anglije

OGLAS

Srečko Katanec, ki je Slovenijo kot selektor popeljal na evropsko prvenstvo leta 2000, že ima izkušnje na velikih turnirjih z igranjem proti Srbiji oziroma tedaj še Jugoslaviji. Slovenci so v belgijskem Charleroiju v tisti zgodovinski tekmi proti Jugoslaviji povedli s 3:0, na koncu pa remizirali s 3:3.

Katanec je veljal za najmlajšega selektorja v zgodovini evropskih prvenstev (36 let in 333 dni), letos pa ga je prehitel nemški strateg Julian Nagelsmann (36 let in 327 dni).

"Srbija ima dobro reprezentanco, podobno Sloveniji, a bolj se morajo bati Slovencev kot Angležev. Slovenija nima z nekaj izjemami izvrstnih posameznikov, Srbija jih ima več. Toda Srbi nimajo tistega ekipnega duha, ki ga premore Slovenija, na terenu pa odloča ekipa," je prihajajoči dvoboj med Slovenijo in Srbijo komentiral eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov.

Katanec se je dotaknil tudi srbskega selektorja Dragana Stojkovića, s katerim je igral za izbrano vrsto Jugoslavije. "Piksi (Dragan Stojković) je bil velik igralec, prav tako pa je tudi sijajen trener. Bil je in ostaja rojen zmagovalec. Srbijo je popeljal do dveh zaporednih nastopov na velikih tekmovanjih, kar ni uspelo nikomur od leta 1998 in 2000. Toda v nogometu je vedno na koncu kriv trener. Ko se zmaguje, so za to zaslužni igralci, poraz pa leti na račun trenerja. Zato je Piksiju v tej vlogi precej težje kot takrat, ko je bil igralec in kapetan," je dejal nekdanji selektor Slovenije.

Dvoboj med Srbijo in Slovenijo bo sicer izjemnega pomena. Slovenci bi si z zmago skoraj zagotovo priigrali zgodovinsko uvrstitev v izločilne boje, na drugi strani pa Srbija ne sme izgubiti. Pritisk je seveda na strani orlov, od katerih srbska nogometna javnost pričakuje zgolj in samo zmago. Slovenija in Srbija sta doslej moči merili štirikrat, obe izbrani vrsti sta vknjižili po eno zmago, dvakrat pa sta se razšli z remijem. Srbi so v prvem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva izgubili proti Angliji (1:0), Slovenci pa remizirali z Danci (1:1).