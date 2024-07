Kek: Upam, da se bo naš uspeh znalo ceniti

"Ko zgubiš po enajstmetrovkah proti takšni reprezentanci kot je Portugalska ostane neka žalost. Porazi se ne slavijo. Jaz sem že povedal vsem, ki ves časa niste verjeli, da je to ekipa, ki je sposobna marsikaj. Bila je prava tekma, škoda da z nesrečnim koncem, ampak tako kot se je vrnilo po Srbiji proti Angliji, se bo fantom tudi zdaj to vrnilo," je prve misli po izjemni tekmi s Portugalsko strnil Matjaž Kek .

62-letni strateg je tekmo polno vzponov in padcev opisal tako: "Pričakovano je bila žoga večinoma v posesti Portugalcev, njihova individualna kvaliteta je res visoka, ampak iz minute v minuto smo rasli. O nečem takem sem včeraj tudi govoril na tiskovni konferenci. Mogoče smo bili malo prepozni v nekaterih reakcijah, vseeno se je videlo, da je to četrta tekma na prvenstvu. Iz minute v minuto smo potem tudi mi prihajali do svojih priložnosti, tako smo imeli na koncu celo v 116. minuti zaključno žogo. Ampak to je samo dokaz tega, koliko smo sposobni, da gremo v 116. minuti sami na gol proti Portugalcem, ki so že izgubljali glavo in jaz sem prepričan, da bo Beni v nadaljevanju takšne priložnosti izkoristil. Vsa ta morala, vsa ta borbenost, vsa ta želja, neverjetna energija s tribun ... ko bi vi le vedeli, kako fajn je biti selektor slovenske nogometne reprezentance."