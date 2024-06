Miselni preobrat, po katerem je cela Evropa videla pravo Slovenijo

Tudi drugi nastop na evropskih prvenstvih je Slovenija začela z remijem. A če je pred 24 leti po zapravljenih treh golih prednosti proti Jugoslaviji ostalo precej grenkega priokusa, je tokrat diametralno nasprotno. Varovanci Matjaža Keka so se po bledem uvodu proti Dancem hitro znašli v zaostanku, a se v drugem polčasu prebudili in bili za pogumno igro nagrajeni s poljubom sreče, ko je po podaji iz kota zadel Erik Janža. Velika točka za optimistično nadaljevanje prvenstva.

Priznajmo si, predstava Slovenije v prvih 45 minutah ni bila obetavna. Danci so takoj prevzeli pobudo in kar pet minut je minilo, da je Kekova četa povezala prvi kontinuiran napad. Izgledalo je, kot da imajo Danci prestavo več. Bili so hitrejši na odbitih žogah, močnejši v duelih in bolj zbrani v izgradnji napadov. Strel Benjamina Šeška v 16. minuti z velike razdalje je dal upanje, da se tehtnica igre preveša na slovensko stran, a Danci so odgovorili že v naslednjem napadu. Po hitri kombinaciji iz kota je Jonas Wind odložil za Christiana Eriksena, ki bi ga moral bolje pokriti Timi Max Elšnik, a je zamudil, izkušeni vezist rdečih vragov pa je bil priseben za svoj prvi gol na evropskih prvenstvih. Do odmora so imeli Danci še nekaj polpriložnosti. Večinoma po napakah nezbrane slovenske reprezentance. Denimo ko si je tvegano Elšnikovo podajo slabo sprejel Adam Gnezda Čerin, a je Eriksen na srečo meril preko vrat. "Pričakoval sem, da se lahko nekaterim zgodi ta prvi polčas. Nihče še ni igral na tako velikem tekmovanju. Debel led je bil, a je prebit. Ko so videli, da lahko, so začeli igrati," je bled uvod komentiral Kek in dodal, da je bil rezultat glede na potek srečanja povsem realen.

Višje pokrivanje je spremenilo potek srečanja Na srečo so njegovi varovanci med odmorom po nekaj vzpodbudnih besedah uvideli, da se lahko povsem enakovredno kosajo s favoriziranim nasprotnikom, ki ima v svojih vrstah kar 18 nogometašev iz elitnih petih evropskih lig. V uvodnih minutah je bilo dvakrat nevarno po podaji Erika Janže iz avta. Po padcu Andraža Šporarja v kazenskem prostoru je zadišalo po enajstmetrovki, a sodnik Sandro Schärer ni šel na ogled počasnega posnetka. "Pritisk na njihove veziste je bil večji. Šli smo malo višje in veliko drugih žog je kar naenkrat začelo prihajati k nam. Iz tega smo prišli do želje po izenačenju," je o miselnem preobratu med polčasom, ki je botroval k občutno boljšemu nadaljevanju, povedal Kek.

Vanja Drkušić skoraj zagotovo ne bi dobil priložnosti, če bi bil zdrav Miha Blažič. Tako pa je 24-letnik prevzel odgovornost in v osrčju obrambe skupaj z Jako Bijolom opravil odlično delo pri zaustavljanju danskih zvezdnikov. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Če Oblak ne bi posredoval, bi bilo verjetno konec Še preden so Slovenci zagospodarili, je v 65. minuti Jan Oblak izvrstno ubranil poskus Rasmusa Højlunda iz neposredne bližine. To bi lahko bil trenutek, ki bi srečanje dokončno prevesil v dansko korist, je bil po tekmi prepričan njihov selektor Kasper Hjulmand. A se to ni zgodilo. Ravno nasprotno. Nevarnejšo Slovenijo je že v naslednji minuti napovedala kombinacija nogometašev Panathinaikosa, Šporar je poslal predložek, Čerin pa je z glavo meril mimo daljše vratnice. Kmalu potem je na igrišče pritekel še tretji član grškega velikana. Benjamin Verbič je nadomestil Petra Stojanovića, ki se mu je poznalo, da zaradi težave s poškodbo ni opravil celotnih priprav. Dolgo je hodil po robu drugega rumenega kartona.

Šeško ostal brez gola, a utrdil svoje mesto med elito Po zapravljeni priložnosti Šporarja je bil še drugič na tekmi izjemno blizu Šeško, tokrat še bližje kot v prvem polčasu, Dance je rešil okvir vrat. Dolgo smo čakali na nogometaša, ki si bo sam sposoben ustvarjati priložnosti. Na tekmah z ogromnim vložkom, ko so priložnosti redke, je ta vrlina vredna zlata. Čeprav se na koncu med strelce ni vpisal, je znova dokazal, da sodi med najbolj obetavne napadalce na svetu.

Slovenci so proti Dancem nosili črne žalne trakove iz spoštovanja do preminulega črnogorskega vratarja Matije Šarkića. Tragedije se je na novinarski konferenci dotaknil tudi slovenski selektor. "Ko se zgodi takšna tragedija, da umre tako mlad človek, pred katerim je še celo življenje, enostavno moraš biti žalosten. To je gesta spoštovanja in pietete do tistega, ki ga na žalost več ni, pa je bilo pred njim še celo življenje," je pojasnil Kek in v imenu celotne ekipe NZS izrazil sožalje družini in bližnjim.

Poljub sreče kot nagrada za trdo delo in prepričanje v uspeh "Če na eni strani pri strelu Šeška nismo imeli sreče, nas je potem sreča poljubila pri odbitem golu in nas nagradila za željo, za vse, kar smo v zadnjem času delali," zapravljenih priložnosti na koncu vendarle ni obžaloval Kek. Za to je v 77. minuti poskrbel Janža, ki je brez razmišljanja sprožil odbito žogo po podaji iz kota in s pomočjo sreče – žogo je preusmeril danski branilec – premagal Kasperja Schmeichla. Garanje v pripravljalnem obdobju je v tistem trenutku dobilo smisel. "Čestitam fantom, saj je cela Evropa videla, kako igra Slovenija," je bil z razpletom zadovoljen Kek, še bolj pa s tem, da se Slovenija po izenačenju ni povlekla nazaj, temveč je celo lovila prvovrstno senzacijo in vse tri točke. Če je na tribunah, na katerih je padel nov rekord po številu slovenskih gostujočih navijačev v kateremkoli športu, po tekmi vladala prava evforija, selektor vendarle ni bil tako evforičen. Jasno, za njegovimi varovanci je zgolj 90 od 270 minut skupinskega dela. V primeru skromnega izkupička proti Srbiji in Angliji bo nedeljski remi z Dansko hitro pozabljen. Pozdrav reprezentantov z navijači po tekmi:

"Samo točka", ki pred nadaljevanjem pomeni ogromno "Na koncu je samo točka. Čez štiri dni je nova tekma. Ogromno je prostora za zadovoljstvo, je pa tudi dosti prostora za razmislek, kako smo lahko še boljši," je posvaril Kek in dodal: "Vseeno se ne morem znebiti nerodnega občutka, kako naivno smo izpadli pri prvem golu. Ampak to je šola in kot pravim že nekaj časa, drugo veliko tekmovanje bo ta ekipa začela veliko bolje." Še preden bo trenutna generacija lahko razmišljala o naslednjih velikih tekmovanjih, jo čakata obračuna s Srbijo in Anglijo. Po prvem krogu v skupini C je Slovenija v ugodnem položaju, saj ji je na roko šla tudi zmaga treh levov nad orli (1:0). Zmaga proti Srbiji v četrtek tako že prinaša napredovanje v izločilne boje. V vsakem primeru pa bo Slovenija v zadnjem krogu sama odločala o svoji usodi.