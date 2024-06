Kek pred zgodovinsko priložnostjo: Samo 11 igralcev bo premalo

OGLAS

Matjaž Kek je že bil v tej situaciji, njegovi varovanci pač ne. Slovenija ima danes priložnost, da si priigra zgodovinsko prvo uvrstitev v izločilne boje velikega tekmovanja. A naloga še zdaleč ne bo enostavna: v Münchnu bo nasprotnica Srbija, ki na stavnicah velja za veliko favoritinjo. A enako je minulo nedeljo veljalo za danske nogometaše, ki so hitro povedli, potem pa imeli obilo težav z opogumljenimi Slovenci, ki so se – predvsem to velja za drugi polčas – otresli pritiska, zaigrali pogumneje in širni Evropi dokazali, da se lahko kosajo z vsakim. Remi (1:1) je bil povsem zaslužen, v zaključku je Slovenija pretila celo za zmago.

Zaradi skromnejšega uvoda v prvo tekmo se poraja vprašanje, ali se bo Kek pred obračunom s Srbi odločil spreminjati začetno enajsterico. Timi Max Elšnik se je na sredini igrišča precej lovil, v nadaljevanju je ob izidu 1:1 preudarno nastopil Jon Gorenc Stanković. "To so stvari za garderobo. Nekaj dilem je. Jasno mi je, da bo 11 igralcev premalo. Zaradi ritma in agresivnosti. Skušali bomo držati čim višji tempo. Zato razmišljamo o tem, kako to držati na nivoju 90, 95 minut, ki ga zahteva tako kvaliteten nasprotnik, kot je Srbija," je o možnosti menjav povedal strokovnjak iz Maribora. Kek je – podobno kot po tekmi z Dansko – znova poudaril vlogo navijačev. Na Allianz Areni se jih pričakuje okoli 20 tisoč, kar bo nov rekord na gostujočih tekmah Slovenije v kateremkoli športu. "Vsekakor nas čaka sijajen ambient. Mogoče je malo nerodna ura, ko bodo visoke temperature, toda za oboje bo enako. Kdor se bo bolj privadil na to, kdor bo odločnejši, agresivnejši, kdor bo bolj verjel vase, ta bo uspešnejši."

Po tekmi v Stuttgartu je poudaril, da je k zadržanemu začetku botrovala tudi pomembnost srečanja. Za vse člane reprezentance je bilo to prvo veliko tekmovanje, medtem ko je sam drugič v tej vlogi. Slovenijo je vodil že na mundialu v Južni Afriki. Prepričan je, da pomembnost obračuna in sijajna kulisa v Münchnu tokrat ne bosta igrali vidnejše vloge: "Upam, da bo lažje. Upam, da bo ekipa rasla iz minute v minuto v takšnem ozračju. Meni je pomembno, da so fantje sproščeni. Imajo cilj, samozavest in spoštovanje do tekmeca."