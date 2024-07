Ključnega igralca Španije poškodoval soigralec

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rodri je eden najbolj izkušenih reprezentantov Španije, ki z njim v postavi ni izgubila na zadnjih 15 tekmah, oziroma od marca lani. A njegova odsotnost vsaj na začetku drugega polčasa ni bila usodna, saj so Španci že v drugi minuti nadaljevanja povedli preko Nica Williamsa .

A Angleži so izenačili v 70. minuti po odličnem protinapadu, v katerem je levji delež opravil Bukayo Saka, z izjemnim strelom pa španskega vratarja premagal Cole Palme. Angleži so se nato posvetili zgolj obrambnim zadolžitvam in kazen je sledila v 86. minuti, ko je odličen protinapad Špancev zaključil Mikel Oyarzabal, ki je postavil končni izid 2:1.