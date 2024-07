Koeman: VAR uničuje nogomet

Enajstmetrovka prvotno ni bila dosojena, a je sodnik Felix Zwayer nato pokazal na belo točko, potem ko mu je VAR svetoval, naj gre k monitorju in oceni omenjeni trenutek. Kane je izenačil, rezervni igralec Ollie Watkins pa je v 90. minuti zabil zmago za Anglije in finale s Španijo.

"Po mojem mnenju ne bi smelo biti enajstmetrovke," je dejal Koeman. " Dumfries je brcnil žogo in njegovi čevlji so se dotaknili Kanea. Mislim, da ne moremo igrati pravilno nogometa, in to je zaradi VAR-a. Ta resnično uniči nogometno igro."

Nekdanji angleški branilec Gary Neville je menil, da ima Nizozemska vso pravico, da se počuti prizadeto. "Kot branilec menim, da je to absolutno sramotna odločitev," je dejal in dodal: "Ni možnosti, da bi bila to enajstmetrovka. Samo naravnost je stopil in blokiral strel. Zame to ni enajstmetrovka."