'Pogumno bom napovedal, da je čas za zmago, 1:0 za Slovenijo'

Miša Brečka smo srečali v "njegovem" Kölnu, ob prometno najbolj obremenjeni reki v Evropi. V družbi njegove čudovite mlade družine smo ob Renu govorili o njegovem času v Kölnu, ki v njihovih srcih zaseda posebno mesto. V lokalnem klubu je s sedanjim pomočnikom slovenskega selektorja Milivojem Novakovićem preživel zelo uspešna leta. Oba sta bila kapetana moštev, ki so ogromno časa preživela v slačilnicah, v katerih se bodo na torkovo odločilno tekmo skupinskega dela z Anglijo pripravljali tudi sedanji reprezentanti. Ti so našega sogovornika z dosedanjima predstavama na prvenstvu navdušili. "Takšno tekmovanje te poveže, tudi dobri rezultati. S tribune je bilo jasno, da so veliko boljša ekipa od Srbije, da so veliko bolj povezani. Imeli so boljšo energijo. Lepo jih je gledati s tribun," je prvo generacijo po njegovi, ki se je uvrstila na veliko tekmovanje, pohvalil nekdanji desni bočni branilec.

Miša Brečka smo v Kölnu ujeli dva dneva pred obračunom Slovenije z Anglijo FOTO: 24ur.com icon-expand

Na tem prvenstvu na tem položaju blesti igralec Celja Žan Karničnik. Skupaj z levim bočnim branilcem Erikom Janžo sta dosegla edina zadetka Slovenije na tem prvenstvu. Karničnik se bo tokrat soočil z največjim zvezdnikom do zdaj. Na levem krilnem položaju bo najverjetneje zaigral najboljši igralec angleške Premier lige v minuli sezoni in igralec Manchester Cityja Phil Foden, ki je prvi tekmi začel v prvi postavi Anglije. "Jaz sem igral proti Stevenu Gerrardu, Ashleyju Colu, Waynu Rooneyju, on bo verjetno čuval Fodna. Lepo ga je gledati. Je srčen fant, ki vedno da vse od sebe. Res si je zaslužil dobre igre, ki jih kaže. Tudi Erika Janžo je lepo videti na drugi strani," je bočni tandem pri Sloveniji pohvalil Brečko. Spomnil se je tudi vseh štirih obračunov, ki jih je odigral proti Angležem in našel vzporednice med takratnimi nasprotniki in tistimi, ki bodo v torek stopili na zelenico stadiona Rhein Energie. "Takrat je bilo vidno, da njihova ekipa ni tako povezana kot naša. Niso nam 'skrili' žoge, čeprav so nam nasproti stali veliki zvezdniki. Situacija je tokrat podobna, ker je to zadnja tekma v skupini in bo odločala o naši usodi. Tu so vzporednice, igralci pa so seveda drugi, tako da bo to popolnoma druga zgodba, upam, da tokrat z drugačnim izidom," se je najpomembnejšega obračuna v svoji reprezentančni karieri spomnil Brečko.

Govoril je seveda o letu 2010 in obračunu na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, ko bi Slovenijo zmaga na zadnji tekmi skupinskega dela proti Angležem popeljala v izločilne boje. Brečkovi generaciji na žalost ni uspelo, saj je poraz z 1:0 pomenil boleče slovo. Tudi takrat je bil selektor Matjaž Kek in nekdanji nogometaš Kölna verjame, da bo njegov nekdanji trener tudi k tokratni tekmi pristopil na podoben način. "Takrat se spomnim, da se je prepustil toku. Glede na to, da smo na prvi tekmi zmagali in na drugi remizirali, je pustil, da se pozitivna energija nadaljuje. Tudi zdaj vidimo, da ne menja rad veliko, saj je bila prva enajsterica ista na obeh tekmah. Pričakujem, da bo enako tudi na zadnji tekmi, če ne bo velikih poškodb," je prvo enajsterico Slovenije napovedal Brečko.