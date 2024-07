Komaj so prišli domov, ko so še enkrat spakirali

Današnja noč na sončni strani Alp je bila za mnoge zelo kratka. Zunaj je bilo še temno, ko so že začeli vlačiti torbe. Naložili so jih v prtljažnike avtomobilov, kombijev, v kupeje vlaka. Smer: Nemčija, že spet.

Zadnje dneve junija Slovenci tradicionalno namenjajo morju. Ko se konča šola in se začnejo počitnice, se notranjost države precej izprazni, prebivalci pa se trumoma odpravijo proti obali, slovenski ali hrvaški. Letos pa potovalne kolone ne tečejo proti jugu, ampak proti severu. Zahvala gre slovenskim nogometašem, saj so s svojimi odličnimi predstavami na evropskem prvenstvu poskrbeli, da bo moralo morje tokrat še nekoliko počakati. Nogometaši so sicer v Frankfurt prispeli že včeraj.

Sredi junija so se slovenski navijači najprej odpravili v Stuttgart, kar 20.000 jih je šlo nato še v München. Rojstni dan Slovenije so preživeli v Kölnu, kjer je točka proti Angležem spremenila potovalne načrte tudi za julij. Komaj so prišli domov, so morali spet spakirati, saj jih je zdaj čakala še pot v Frankfurt.

Nekateri so prišli že v nedeljo, glavnina pa prihaja danes. Že sredi noči so sedli v avtomobile in kombije ter krenili proti Frankfurtu, ob štirih zjutraj je z ljubljanske železniške postaje krenil tudi razprodan navijaški vlak.

