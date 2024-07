Kontroverzna angleška enajstmetrovka buri duhove: 'To je velika sramota'

Drugi polfinalni obračun na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu v Nemčiji med Anglijo in Nizozemsko, ki so ga dobili prvi z 2:1, bo vsaj do nedeljskega finala predmet številnih debat in analiz. Predvsem, jasno, zaradi po mnenju mnogih neupravičeno dosojene enajstmetrovke za Angleže, ki jo je za izenačenje izida na 1:1 uspešno izvedel Harry Kane. Nemški delivec pravice Felix Zwayer se je znašel v nemilosti ne le nizozemskih, temveč tudi zanimivo britanskih strokovnih komentatorjev Jamieja Carragherja in Garryja Nevilla.