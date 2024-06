Kontroverzni gruzijski milijarder reprezentantom za uspeh obljubil velikodušno nagrado

Francoski trener Willy Sagnol je ekipo popeljal do uspehov, ki so presenetili nogometne strokovnjake in navijače po vsem svetu. Z zmago nad Portugalsko so pokazali, da so niso naivna reprezentanca in z razlogom nastopajo na turnirju najboljših evropskih nogometnih reprezentanc. Gruzija se je prvič v svoji zgodovini uvrstila na veliko tekmovanje in nenudoma prišla v izločilne boje. Pravi mali čudež za državo, ki je na mednarodni nogometni sceni relativno neznana.