Kroos verjame, da tekma proti Španiji ne bo njegova zadnja

OGLAS

"V zadnjih mesecih je bilo veliko dvomov o sposobnosti nemške reprezentance. Imeli smo skromne cilje in izognili smo se temu, da bi se govorilo o katastrofi, toda naš cilj je osvojiti prvenstvo in borili se bomo za to," je Toni Kroos spregovoril o ambicijah svoje ekipe. Vseeno pa pričakuje težko in čustveno tekmo. "Dobro poznamo Špance. Obe reprezentanci imata radi premoč v posesti žoge, take tekme se odločajo na sredini igrišča," je napovedal nekdanji igralec belega baleta.

Toni Kroos FOTO: Profimedia icon-expand

Kroos se je obregnil ob besede Joseluja, ki se nadeja, da bo Španija v petek zaključila njegovo igralsko kariero. "Njegove besede me zabavajo. Joselu je to izrekel, ker hoče zmagati. Razumem, da si želi s s svojo ekipo napredovati v polfinale, toda misli, da ima Nemčija veliko orožij, ki bi lahko to preprečila. Ne verjamem, da bo to moja zadnja tekma," na izzivanje Španca odgovarja legendarni vezist.

34-letnik je komentiral tudi besede nekdanjega nemškega vratarja Jensa Lehmanna, ki je špansko reprezentanco označil za ekipo otrok in neizkušenih igralcev. "Lehmannove besede ne zastopajo našega mnenja. Španci so pokazali, da imajo izkušnje, ni res, kar pravi. Pričakujemo zelo kvalitetno reprezentanco. Igrajo dobro, toda to velja tudi za nas," je sklenil Kroos.