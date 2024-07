Kroos: Boli, a čez nekaj dni bomo spoznali, da smo odigrali dobro prvenstvo

OGLAS

Nemški mediji so si po sicer bolečem porazu – Španci so odločilni gol za zmago z 2:1 zabili v 119. minuti, tik pred koncem podaljška – enotni. Nemčija je izgubila možnosti za slavje na domačem prvenstvu in za pravljico, za katero so upali, da bo vsaj ponovitev tiste s SP 2006, ko je Nemčija prav tako na domačih tleh na SP prišla do tretjega mesta. Po drugi strani pa so veseli, da se je nemški elf po dolgih letih krize in mučnih trenutkih vrnil na pota stare slave in je spet eden glavnih na reprezentančni ravni v Evropi.

Toni Kroos FOTO: Profimedia icon-expand

Nekaj podobnega velja za Tonija Kroosa, ugotavlja nemška tiskovna agencija dpa. Blesteča kariera, njen konec je 34-letnik napovedal že pred meseci in se na klubski ravni pri Realu poslovil z naslovom evropskega in španskega prvaka, bi lahko dobila še zadnjo zvezdico. Prav Španci so v petek v Stuttgartu to preprečili, a Kroos lahko, kot celotna ekipa, na vse skupaj gleda z dvignjeno glavo.

"Počutim se precej prazno in izmučeno. Ampak to je bolj posledica težke tekme kot pa slovesa od tekmovanja," je novinarjem prve vtise o zadnji tekmi predal Kroos. Priznal pa je, da bo spoznanje o tem dokončno zadnjem nastopu v vlogi aktivnega profesionalnega nogometaša šele prišlo za njim v naslednjih tednih. "Mislim, da smo lahko zadovoljni, saj smo se vsi odrezali precej bolje kot zadnjič," je po tekmi dejal vezist po 114. in zadnjem nastopu za izbrano vrsto. Tja se je vrnil prav za letošnji Euro, kariero je sprva sicer končal po neuspešnem nastopu na prejšnjem pred tremi leti, ko je Nemčija izpadla proti Angliji.

"Vesel sem, da sem prispeval delček k temu, da Nemčija spet igra ambiciozno in imamo upanje, da spet zacvetimo. Prepričan sem, da bo ekipi to v prihodnosti tudi uspelo. Užival sem na tem tekmovanju, imeli smo super moštvo, dobro smo se ujeli. Je pa tudi žalost, kot smo jo doživeli danes, del igre. Bili smo povsem enakovredni Španiji. Boli, a čez nekaj dni bomo spoznali, da smo odigrali dobro prvenstvo," je še dodal izkušeni nemški reprezentant. V bogati karieri je zbral veliko lovorik, na reprezentančni ravni pa izstopa leto 2014, ko je z Nemčijo postal svetovni prvak.

Toni Kroos FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Medtem ko je jasno, da je Kroos zdaj dokončno potegnil črto pod aktivno igranje nogometa, so se v Nemčiji začela ugibanja o statusu še dveh veteranov. Vratar Manuel Neuer pri 38 in Thomas Müller pri 34 letih prav tako sodita med igralce, ki bi lahko kmalu končali kariero, a vsaj na domačem Euru tega še nista potrdila. "Rekel sem, da se bom o tem odločil po tekmovanju, in to ne pomeni danes ali jutri. Lahko bo trajalo šest mesecev," je o tej temi dejal Neuer. Dolgoletni prvi vratar Nemčije je v petek že 39. nastopil na velikih tekmovanjih, s čimer je prehitel nekdanjega moštvenega soigralca Bastiana Schweinsteigerja, pred njim je le še Portugalec Cristiano Ronaldo z 52 nastopi.