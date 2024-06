Lahko Nemci proti Madžarom poskrbijo za novo petardo?

Reprezentanci Madžarske v prid govorijo zadnji medsebojni obračuni, saj so na zadnjih treh tekmah proti nemški izbrani vrsti zabeležili dva remija in zmago. Precej slabši pa je bil njihov začetek na evropskem prvenstvu, saj so v prvem krogu proti Švici izgubili s 3:1. "Po porazu smo bili zelo razočarani. Dva od treh golov smo prejeli zaradi naših napak. Na turnirju, kot je evropsko prvenstvo, si za takšne napake kaznovan. Vemo, da je nemška reprezentanca boljša od nas, ampak to nas samo dodatno motivira. Igrali bomo na točko, ampak če bomo želeli to doseči, bo morala biti naša igra popolna," je pred tekmo povedal madžarski selektor Marco Rossi.