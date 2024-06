Tielemans zabil za zgodnje vodstvo Belgije (1:0*)

Hitro po začetku obračuna med Belgijo in Romunijo je Romelu Lukaku odlično odložil žogo Youriju Tielemansu, slednji pa je z natančnim strelom poskrbel za zgodnje vodstvo Belgije. Romuni so se po zaostanku hitro pobrali in zapretili preko Rada Dragusina, Koen Casteels pa je uspel zaustaviti njegov strel.

Naslednja priložnost na obračunu je pripadla Belgijcem, romunski vratar pa se je ob strelu Dodija Lukebakia izkazal z obrambo.