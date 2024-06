Le eno vprašanje o Slovencih, ki ga je 'brez nespoštovanja' postavil lzraelec

Po pričakovanju se angleški mediji pred zadnjo tekmo skupinskega dela s Slovenijo ukvarjajo zgolj in samo s kritikami na račun angleške reprezentance in odločitvami, ki jih bo sprejel selektor Gareth Southgate. Za razliko od slovenske novinarske konference dan pred tekmo, na kateri se je v glavnem govorilo o slavnih nasprotnikih, pa sta Southgate in vezist Declan Rice o Slovencih (z razlogom) govorila bore malo.

Čeprav imajo Angleži (4 točke) po dveh tekmah na svojem računu dvakrat več točk od Slovencev (2 točki), je vzdušje okoli njihove reprezentance vsaj v javnosti zelo turobno. Zelo strastno sta predstavi angleških reprezentantov proti Srbiji in Danski kritizirala nekdanja reprezentanta Gary Lineker in Alan Shearer. Njune besede pa so zabolele številne trenutne predstavnike treh levov na Euru. "Vemo, v kakšnem svetu živimo, in vedno bodo obstajali zunanji zvoki, ki ne bi smeli vplivati na nas. Pomembno je, kaj se dogaja med nami. Ne skrivamo se pred ničemer in ne iščemo izgovorov. Tega kot ekipa ne počnemo," se je na kritike nekdanjih igralcev odzval Gareth Southgate po tem, ko je sprva zanikal, da je slišal besede Linekerja in Shearerja.

Gareth Southgate je ob sebi na novinarski konferenci pred obračunom s Slovenijo imel vezista Declana Rica. FOTO: AP icon-expand

O kritikah je spregovoril tudi vezist Declan Rice: "Ljudje v tej sobi (novinarji) so do zdaj govorili pošteno. A pričakujemo, da bodo drugi bolj negativni. Javno sem branil naše napadalce, saj igralci beremo kritike. Bolje je brati pozitivne stvari kot negativne. Tudi, ko sem bil kapetan West Hama, sem rad spodbujal ljudi in jim govoril, da so lahko najboljši nogometaši na igrišču." Izraelski novinar spletne strani Israel Today je bil eden od treh predstavnikov medijev iz te države, ki je na novinarski konferenci Angležev uspel Ricu in Southgatu postaviti vprašanje. Bil je edini, ki se je celo odločil postaviti vprašanje o slovenski reprezentanci. A kaj, ko je izbral do slovenskih nogometašev rahlo žaljivo vprašanje, čeprav je na začetku govora ironično izpostavil, da vprašanje postavlja brez nespoštovanja. "Slovenci nimajo igralcev, ki igrajo v Premier ligi. Kako težko je igrati proti dobrim igralcem, ki jih ne poznate?" je zvenelo vprašanje o Sloveniji na novinarski konferenci, na kateri je predstavnik Uefe namenil pozornost trem novinarjem iz Izraela, dvema iz Švedske in enemu iz Norveške. Mimogrede, vse tri reprezentance se niso uvrstile na letošnji Euro. Dodajmo pa tudi, da novinar, ki je postavil omenjeno vprašanje, predstavlja spletno stran, ki na glavni strani nima športnega zavihka. Eno uro pred obračunom Italije in Hrvaške, v 500 kilometrov oddaljenem Leipzigu, je bilo tudi dvema italijanskima novinarjema dovoljeno postaviti vprašanje o tekmi Anglije in Slovenije.