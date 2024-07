Lepa gesta: Romuni so se v posebnem pismu zahvalili gostiteljem EP

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fotografijo pisma in brezhibno očiščene garderobe je objavila tudi evropska krovna zveza Uefa na spletnih družbenih omrežjih.

"Euro 2024 je bil za nas ena najpomembnejših izkušenj. Veseli nas, da je bila Nemčija prizorišče in oder, kjer se je vse skupaj dogajalo. Vsaka tekma, vsak rezultat, vse ima svoja čustva in skupaj smo dosegli magično moč nogometa. Hvala, da smo se pri vas počutili kot doma," so, kot poroča STA, v pismu zapisali Romuni.