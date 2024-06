Madžarski selektor: Varga je izven življenjske nevarnosti

Madžarska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu evropskega prvenstva v Nemčiji premagala Škotsko z 1:0 ter ohranila možnosti za napredovanje v izločilne boje. V 70. minuti je na igrišču obležal napadalec Barnabas Varga po trku s škotskim vratarjem Angusom Gunnom. Vargo so prepeljali v bolnišnico in je v stabilnem stanju.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po poročanju madžarske nogometne zveze je napadalec Barnabas Varga v stabilnem stanju in je v bolnišnici v Stuttgartu. Varga je med trkom doživel zlom več kosti obraza, utrpel pa je tudi pretres možganov, so po tekmi na X, nekdanjem Twitterju, zapisali pri madžarski nogometni zvezi. "Napadalec Ferencvarosa bo najverjetneje operiran, potem ko je noč preživel v bolnišnici v Stuttgartu," so še dodali.

Madžarska po golu dobesedno v izdihljajih tekme s Škotsko lahko še upa na napredovanje v osmino finala. FOTO: AP icon-expand

Zaradi hudih poškodb glave se je za 29-letnega napadalca evropsko prvenstvo že končalo, tudi če se bo njegova ekipa prebila do osmine finala ali dlje. Tako je povedal selektor Marco Rossi po zmagi z 1:0 na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva proti Škotski. Madžarska še vedno lahko upa na napredovanje v izločilne boje kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip v skupini, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Varga je v nedeljo v Stuttgartu po predložku s prostega strela padel v vrvežu v kazenskem prostoru in ostal negiben na igrišču. Njegovi zaskrbljeni soigralci so nemudoma zaprosili za pomoč in ga previdno odnesli na stran, na koncu pa so ga odnesli z igrišča, prvo pomoč mu je nudilo že medicinsko osebje na stadionu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Bolje je, če o tem ne govorim. Bil sem med prvimi tam. In tudi sam sem bil šokiran. Poskušal sem ga postaviti na bok, kar je v takšni situaciji pravzaprav najboljše. Ni mogel pravilno dihati," je v intervjuju za MagentaTV poročal strokovnjak Liverpoola Dominik Szoboszlai. Szoboszlai je kritiziral dogajanje takoj po nesreči. Po njegovem mnenju je trajalo predolgo, da so reševalci prišli na teren in pomagali Vargi. "Pojma nimam, kakšen je protokol o tem, kdaj lahko reševalci pridejo na igrišče, ko potrebujemo pomoč. Nekaj moramo spremeniti glede tega. Nudenje zdravniške pomoči mora potekati veliko hitreje," je dejal.

V ponovitvi posnetka je bil prizor sprva videti kot nenevaren in kvečjemu rahel stik, fotografije pa so pokazale silovit udarec Vargine glave v nadlaket škotskega vratarja Angusa Gunna. Napadalec Ferencvarosa iz Budimpešte je že v zraku omedlel in se očitno ni mogel več premakniti, saj je ležal na hrbtu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po večminutni obravnavi, in prekinitvi tekme, okoli nesrečnega nogometaša so razgrnili rjuho, da bi preprečili poglede, so ga odnesli z igrišča na nosilih. Varga je sicer poskrbel za edini madžarski zadetek ob porazu s 1:3 proti Švici v uvodni tekmi evropskega prvenstva v skupini A v Kölnu.