Maze, Udovič, Avdić o nogometni pravljici: 'Kot tekmovalec moraš biti hladen'

Tina Maze pravi, da moraš biti v trenutkih, kot se dogajajo zdaj, kot tekmovalec precej hladen. "Seveda se veseliš, ampak veš, da je pred teboj še veliko dela, veliko tekem, ki so morda še pomembnejše od teh, ki so se pravkar zgodile. Tako da te evforije so odlične za navijače, za državo, za vse, ki obožujemo šport, medtem ko se mora sam tekmovalec od tega nekoliko distancirati. Sama sem v karieri zelo čutila evforijo, jo pa morda bolj podoživljam zdaj, ko ne tekmujem, bližje sem ljudem, ker se lahko z njimi srečam na cesti in podoživljam tiste trenutke v športu."

Evforijo podoživlja tudi Sašo Udovič: "Imel sem srečo, da sem bil akter v prvi pravljici, to so posebni trenutki, s katerimi si obogaten do konca življenja." Dogajanje v Nemčiji pa je spremljal kot navijač in ga opisal kot "neverjetno": "Kurja polt te ne zapušča od ranih jutranjih ur, množica Slovencev, enormna energija. Energija, ki jo navijači dajejo akterjem na igrišču je res neverjetna." Lahko smo ponosni, pravi: "Zdaj smo res na karti Evrope ali sveta na najboljši možen način. Ker nogomet je tako globalna stvar, da gre v vsak kotiček sveta."

Denis Avdić, velik ljubitelj nogometa, pa priznava, da ga je na obračunu z Anglijo vse do konca skrbelo, da pa bo ena angleška žoga vendarle našla pot v naš gol. "Smo se pa proti Srbom očitno tudi nekaj naučili."

Udović sicer meni, da gola ne bi dobili niti, če bi tekma trajala dlje. Po njegovem gre za psihično izjemno močno ekipo z "zmagovalno mentaliteto".

Maze pa je poudarila, da zmagovalna mentaliteta ni nekaj, kar se zgodi čez noč, ampak se gradi skozi leta. Dejala je, da je bilo v Jugoslaviji drugače, v Sloveniji pa smo začeli graditi iz nič. "In ko gradiš iz nič je bila ta samozavest na začetku nizka in smo športniki, morda še bolj individualni, v zadnjih letih gradili na tem, z uspehi dodali samozavest tudi v ekipne športe. Ekipni športi so pa še drug nivo, saj mora delovati ekipa."

In kako gleda na preporod slovenskega športa? "Kolo športa se v Sloveniji že dolgo vrti, nikoli se ne ustavi, vedno bolj gradimo in vedno bolj smo samozavestni." V tem kontekstu je pohvalila šolski sistem, ki športnikom daje dobro podlago.