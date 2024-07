Mbappe: Moje prvenstvo je bilo polomija

Francoski napadalec Kylian Mbappe je priznal, da je bilo to evropsko prvenstvo zanj neuspešno. Francija je v polfinalu izgubila proti Španiji (2:1), Mbappe pa je na turnirju dosegel le en zadetek, še tega iz enajstmetrovke proti Poljski v skupinskem delu. Zaradi zlomljenega nosu in slabe forme novemu zvezdniku Real Madrida ni uspelo zablesteti na mednarodnem odru, kot je to denimo storil na minulem svetovnem prvenstvu.