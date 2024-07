Francozi razočarali, a vseeno je bilo dovolj za napredovanje

Na včerajšnji večerni tekmi je nogometna javnost nestrpno pričakovala četrtfinale med Francijo in Portugalsko. Obračun je vse prej kot navdušil, končni rezultat po rednem delu in podaljških je bil 0:0. Dočakali smo strele z bele točke. Vsi so bili uspešni, le Joao Felix je zadel okvir vrat in Francija se je veselila napredovanja v polfinale. Tam jih čaka Španija, ki bo tudi favoritinja za nastop v finalu evropskega prvenstva v Nemčiji.

Prva zvezdnika obračuna, na eni strani Cristiano Ronaldo, na drugi strani Kylian Mbappe, sta razočarala. Slednjega je trener modrih pred drugim delom podaljškov celo zamenjal in novopečeni igralec Real Madrida je enajstmetrovke spremljal s klopi. Francozi so zadeli vse strele z enajstih metrov in se s končnih 5:3 veselili polfinala.

Slavje vratarja Mika Maignana in levega bočnega branilca Thea Hernandeza

Čeprav je Francija zaključila že šesto zaporedno tekmo brez zadetka iz igre, se je uspela prebiti mimo Portugalske in v polfinale Eura 2024, s čimer je prekinila 26-letno prekletstvo enajstmetrovk.

Didier Deschamps po zmagi nad Portugalsko

V Hamburgu sta obe ekipi ubrali previden pristop, kar je privedlo do le peščice lepih priložnosti v dveh urah igre. Ključna je bila zgrešena enajstmetrovka Joaa Felixa, ki je Franciji prinesla prvo zmago po enajstmetrovkah po zmagi proti Italiji na svetovnem prvenstvu 1998. Kljub dolgočasni in ne navdihujoči predstavi ekipe Didierja Deschampa je Francija prišla do polfinala, a taka predstava najverjetneje ne bo dovolj naslednji torek v Münchnu proti Španiji, ki zaradi dobrih predstav na letošnjem prvenstvu stare celine velja za favoritinjo turnirja.

Eduardo Camavinga je navdušil

Eduardo Camavinga je v odsotnosti Adriena Rabiota prvič začel na turnirju in ni razočaral. Njegovi dosedanji kratki nastopi s klopi v Nemčiji niso obetali veliko, a tokrat se je izkazal kot neustavljiva sila za Les Bleus na obeh koncih igrišča. Njegovi prodori in prebijajoče podaje so bili ključni za redke napade ekipe v prvi uri igre, sam pa je skoraj zadel 20 minut pred koncem. Nekaj odločilnih posredovanj, zlasti proti Rafaelu Leau na začetku drugega polčasa, je ohranilo Francijo v igri, ko je Portugalska začela pritiskati na vrata Mika Maignana.

Ena najsvetlejših točk reprezentance je bil tudi N'golo Kante, ki s Francijo ni bil poražen že dvajsetič zapored na velikih tekmovanjih.

Tako je Bradley Barcola slavil uspešno izvedeno enajstmetrovko

Dolgoletno prepričanje Didierja Deschampsa, da so enajstmetrovke stvar sreče, Franciji ni prineslo uspeha na zadnjih dveh mednarodnih turnirjih. V očitni spremembi mnenja je selektor pred kratkim uvedel vaje enajstmetrovk v nekatere treninge reprezentance. Ta odločitev je očitno že obrodila sadove. Niti Jules Kounde niti Bradley Barcola še nikoli nista izvajala enajstmetrovk v svoji profesionalni karieri, a sta oba samozavestno zadela proti portugalskemu Diogu Costi, ki je pred dnevi zaustavil tri enajstmetrovke naše nogometne reprezentance.

Kylian Mbappe je na tekmi proti Portugalski razočaral