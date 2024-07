Mbappe: Žal mi je, da bomo morali za polfinale zrušiti reprezentanco mojega vzornika Ronalda

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francija in Portugalska zaenkrat nista pokazali tistega, kar so od njiju pričakovali strokovnjaki. A ne izgubljajo, kar pa je tudi kakovost velikih ekip, ki znajo stopnjevati svoje predstave. Francija je imela nekaj težav s poškodbami, zaradi zloma nosu njen prvi zvezdnik Kylian Mbappe zadnje tekme igra s posebno masko.

"Priznam, z njo se ne počutim dobro. A upam, da sem se nanjo že malo navadil in da me ne bo več motila," je za pariški L'Equipe sprva dejal Mbappe in se usmeril proti četrtfinalnemu obračunu s Francozi. "Vsi želimo odigrati bolje, kot smo na prejšnjih tekmah, vsi želimo zmagati. Jaz s Francijo nisem osvojil le še evropskega naslova, verjamem, da ga bom tu," je nadaljeval novopečeni napadalec madridskega Reala.