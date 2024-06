Med tekmo v Dortmundu gledalec plezal na streho stadiona, policija pa za njim

Sinočnje tekme osmine finala na nogometnem evropskem prvenstvu med gostiteljico Nemčijo in Dansko ni zaznamovala le nevihta, zaradi katere so dvoboj za dlje časa prekinili, pač pa tudi gledalec, ki je v drugem polčasu plezal na konstrukcijo strehe stadiona.

Na letošnjem Euru so se prireditelji in varnostniki že na več tekmah ukvarjali z navijači, ki so se izmuznili nadzoru in pritekli na igrišče v želji po spletni slavi ali fotografiji z zvezdniki. Zdaj pa so prvič obravnavali še navijača, ki ni želel na zelenico, ampak na streho stadiona.

Kot poroča dpa, se je vse skupaj dogajalo okrog 22.30, ko je v Dortmundu potekal drugi polčas tekme med Nemčijo in Dansko. Zamaskiran moški z nahrbtnikom, nemška policija je pozneje sporočila, da gre za 21-letnika iz Osnabrücka, je plezal po nosilni konstrukciji strehe stadiona in se gibal pod njo. Zaradi njegove plezalne akcije je posredoval tudi helikopter, ki je osvetlil del strehe. Policija je plezalca po tekmi aretirala in obenem sporočila, da ni bilo nevarnosti za druge gledalce, še dodaja dpa.

Izločilni boji EP FOTO: Sofascore.com icon-expand