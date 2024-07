Mijatović o vrhunski igri naših fantov: 'Enajstmetrovke so loterija'

Da je težko, da boli in da so bili tako blizu, je po tekmi s Portugalsko dejal slovenski nogometaš Benjamin Šeško. Radenko Mijatović, predsednik NZS je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da so imeli po težki temi priložnost na koncu, a dodal, da so enajstmetrovke loterija. "Dobili so Portugalci, tudi med igro so si to napredovanje zaslužili, čeprav ne bi bilo nezasluženo, če bi šli naprej mi," pravi.

Po tekmi sta šla z generalnim sekretarjem v garderobo in čestitala fantom za tekmo. "Odigrali so res vrhunski turnir, vrhunsko tekmo, dali so vse od sebe. Ni se izšlo za kanček sreče, ampak so si zaslužili vse spoštovanje in moram reči, da so tudi oni rabili nekaj časa, da so to dojeli. Ko si zelo blizu in ti nekaj spolzi iz rok, je razočaranje veliko, ampak na koncu so ponosni na svoje delo in mi smo ponosni na njih," je povedal.

Tudi selektor Matjaž Kek je dejal, da so šli naši nogometaši čez vse meje. Mijatović pa se je strinjal, da so šli čez svoje zmožnosti in že med kvalifikacijami pokazali, da igrajo na zelo visoki ravni.

Kapetan Jan Oblak je na sprejemu na Kongresnem trgu dejal, da nam na naslednje Evropsko prvenstvo verjetno ne bo treba čakati 24 let. "Po tekmah so nas malo razvadili in če kapetan, ki je najbolj zaslužen, da je fante povezal v eno zdravo in zrelo celoto, potem ni razloga, da ga ne bi podprli in da mu ne bi verjeli," je odvrnil Mijatović.