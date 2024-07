Mijatović pred Portugalci: Oni lahko veliko izgubijo, mi samo pridobimo

"Oni lahko veliko več izgubijo. Mi lahko samo pridobimo. Naš cilj je bil z uvrstitvijo v osmino finala izpolnjen, a igralci pravijo, da niso rekli zadnje. Vse bodo naredili, da tudi to oviro preskočijo. Portugalska je favorit, ampak vem, da se naši igralci ne bodo predali," pred obračunom Slovenije in Portugalske pravi Radenko Mijatović .

Tradicionalno smo prvega moža nogometne zveze na dan slovenske tekme povabili pred mikrofon in tradicionalno je v svojih napovedih optimističen.

Kot je zatrdil, je v slovenskem taboru še naprej odlično vzdušje. Če je Matjaž Kek izrazil željo, naj njegovi varovanci v evforiji čim bolj uživajo, Mijatović pravi, da je v garderobi pred zgodovinskim spopadom predvsem zelo mirno.

"Igralci so relativno mirni. Gre za veliko tekmo, zato so polni pričakovanj. Na podlagi zelo dobrih iger v skupinskem delu so lahko optimistični," je pojasnil.